V Kamniku bo vroče: komu bitka za prvo mesto?

Pred odbojkarji so tekme 4. kroga drugega dela državnega prvenstva v modri in zeleni skupini. Derbi kroga v modri skupini bo v Kamniku, kjer se bo Calcit Volley za prvo mesto udaril z branilcem naslova ACH Volleyjem. Panvita Pomgrad bo gostila Hišo na kolesih Triglav, Maribor pa pričakuje Fužinar Sij Metal Ravne. V zeleni skupini bodo prvi na parket stopili odbojkarji tretje Šoštanj Topolšice in trenutno vodilne Krke, sledi srečanje med zadnjimi Črnučami in drugim Alpacemom Kanal, nato pa še dvoboj med Španom Brezovico in ekipo SIP Šempeter.