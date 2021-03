Mariborčani gladko v finale, ACH Volley za biti ali ne biti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčani so bili od Salonita boljši tudi doma in se zanesljivo uvrstili v več kot desetih letih uvrstili v veliki finale. Foto: Bojan Javornik

Odbojkarji Merkur Maribor so prvi finalisti 1. DOL za moške. Štajerci so bili tudi brez prvega korektorja Ahmeda Ikhbayri, ki si je v četrtek zlomil roko, boljši od Salonita in se po več kot desetih letih uvrstili v veliki finale slovenskega državnega prvenstva. Danes bo vroče še v Tivoliju. Branilec naslova ACH Volley je v hudih težavah, saj kamniški Calcit v polfinalni seriji vodi z 1:0. Kamničane od finala loči le še ena zmaga.