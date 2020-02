ACH, Calcit in Mariborčani slavili brez izgubljenega niza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčani so s 3:0 odpravili Panvito.

Mariborčani so s 3:0 odpravili Panvito. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Odbojkarji Merkur Maribora so v 2. krogu bojev v modri skupini pri Panviti, ki je v prvem krogu premagale Krko in prišla do prvih točk, slavili s 3:0 v nizih. ACH Volley je z istim izidom odpravil Salonit, Kamničani pa Novomeščane. Boji v skupini za obstanek se začenjajo v soboto.