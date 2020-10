Mariborčani spektakel v Tivoliju pričakujejo na prvem mestu

Tako kot prejšnji teden so odbojkarji Merkur Maribora tekmo tekočega kroga odigrali že v četrtek. V vedno zanimivem štajerskem derbiju bodo gostovali v Hočah so domače ugnali s 3:0 v nizih in prišli še do pete zaporedne v vseh tekmovanjih. To je bilo lepo ogrevanje pred sobotnim velikim derbijem v Tivolijem med ACH Volleyjem in Calcitom Volleyjem, glavnima kandidatoma za slovensko krono. Zanimivo bo videti, kdo je trenutno v boljši formi.

Hoče so letos namučile tako ACH Volley kot Calcit Volley, tako da je marsikdo pričakoval, da bo v lokalnem derbiju trd oreh tudi tretjemu favoritu, Merkur Mariboru. A tokrat je bilo drugače. Mariborčani gostiteljev sicer niso povozili, a jim tudi niso ponudili nobene možnosti za presenečenje.

Tekmo so sicer začeli zelo prepričljivo. Po zaslugi dobrega sprejema, dobrih servisov in zanesljive igre v napadu svojih treh napadalcev so prednost večali od začetka do konca, niz pa dobili s 25:16.

Preostala dva niza sta bila bolj izenačena, a tudi njun večji del so bili v prednosti gosti, ki so v napadu precej več grešili kot v prvem nizu. Domači so jih lovili, vendar ujeli ne.

Rok Možič je dosegel 16 točk, Ahmed Ikhbayri eno manj, kar šest jih je prispeval z asi. Pri domačih sta deset točk vknjižila Tilen Pušnik in Marcell Pesti.

1. DOL, moški, 6. krog: Četrtek, 15. oktober:

Hoče : Merkur Maribor 0:3 (-16, -23, -22)

Pušnik in Pesti 10; Možič 16, Ikhbayri 15 Sobota, 17. oktober:

18.00 Krka - Salonit Anhovo

20.30 ACH Volley - Calcit Volley Sreda, 4. november:

20.00 Panvita Pomgrad - Hiša na kolesih Triglav