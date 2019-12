Prekmurci na kolena spravili vodilni Maribor

Vodilni Mariborčani, ki so v začetku tedna predstavili novega generalnega sponzorja, s čimer se bodo apetiti kluba še dvignili, so na uvodni tekmi 13. kroga v dvorani Tabor gostili Panvito Pomgrad in izgubili po petih nizih. To je šele drugi poraz Maribora v DP v tej sezoni. Preostale tri tekme bodo na sporedu v soboto.

Mariborčanom se naporen razpored tekem, igrajo namreč na treh frontah, že pozna v razpoloženju, najbrž že komaj čakajo na krajši odmor, ki jih čaka za praznike. To pa ne velja za Sobočane, ki so že pred gostovanjem v štajerski prestolnici pokazali, da se po nekoliko slabšem začetku počasi dvigajo v formi. To so v dvorani Tabor tudi dokazali.

V prvih dveh nizih so z odličnim blokom izkoristili slabši dan Štajercev in povedli z 2:0, za kar so imeli največ zaslug bloker Žan Bedrač, Urban Drvarič, ki je odlično serviral, in v napadu razpoloženi Zlatko Pulko.

Toda Mariborčani so v tretjem nizu vstali od mrtvih. Rok Možič, na koncu z 32 točkami najučinkovitejši igralec tekme, na drugi strani jih je Pulko dosegel 28, je svoje soigralce popeljal do petega niza. V njem je kazalo, da bo prišlo do popolnega preobrata, saj so igralci Maribora prišli do vodstva, toda nato jim je zmanjkalo moči. Bolj se je približeval konec, več je bilo napak, končnica tekme je povsem pripadla Panviti, ki je tako zabeležila osmo zmago, s katero se je utrdila na četrtem mestu prvenstvene razpredelnice.

1. DOL, moški, 13. krog: Sreda, 18. december:

Merkur Maribor : Panvita Pomgrad 2:3 (-20, -18, 15, 19, -11) Sobota, 21. december:

Črnuče : Krka 3:0 (22, 25, 23)

Salonit Anhovo : Hiša na kolesih 1:3 (-28, -28, 17, -29)

Šoštanj Topolšica : Hoče 2:3 (25, -26, 22, -20, -6)