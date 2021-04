Bo ACH izkoristil drugo zaključno žogo ali bo Maribor izsilil še peto tekmo?

ACH Volley lovi že 18. skupni, sicer pa 17. zaporedni naslov državnega odbojkarskega prvaka. Ljubljančani so imeli v torek priložnost, da bi serijo zaključili, a so jim Štajerci po hudem boju, ki je trajal dve uri in pol, to preprečili in izsilili četrto tekmo.

"Prikazali smo dobro odbojko, igrali na višjem nivoju kot v soboto. Za nas zmaga ne spremeni ničesar, smo še vedno v igri ter nekoliko bližje ACH Volleyju Ljubljana. V petek moramo iti na pot v Ljubljano z mislijo in željo po zmagi ter vrniti serijo nazaj v Maribor," je po zmagi razmišljal trener Mariborčanov Sebastijan Škorc.

"Vedeli smo, kakšna tekma nas čaka, za kaj se igra, da bo prisotna tudi nervoza na obeh straneh. Nam igra ni stekla, Maribor pa je v ključnih trenutkih dosegal točke v serijah in našo prednost zmanjšal. Imeli smo svoje priložnosti in nismo igrali tako, kot znamo. Verjamem, da bomo v treh dneh dvignili formo in v petek v Ljubljani prikazali čisto drugačno igro," pa je dejal sprejemalec serijskih prvakov Matej Kök.

Četrta tekma se bo v Ljubljani začela ob 18.30. Če bi Mariboru uspelo izenačiti, bi prvak postal znan v nedeljo na Štajerskem.

1. DOL, moški, finale: Četrta tekma: Petek, 23. april:

18.30 ACH Volley - Merkur Maribor Prva tekma: Petek, 26. marec:

Merkur Maribor : ACH Volley 1:3 (23, -23, -18, -20)

Možič 23, Kisiljuk 16, Šket 10; Vučićević 20, Kök 18, Pokeršnik 15. Druga tekma: Sobota, 17. april :

ACH Volley : Merkur Maribor 3:1 (22, -21, 15, 22)

Vučičević 22, Toukhteh 15, Pokeršnik 11; Šket in Možič 18 Tretja tekma: Torek, 20. april:

Merkur Maribor : ACH Volley 3:2 (-33, 16, 22, -23, 11)

Možič 26, , Kisiljuk 20, Šket 15; Vučićević 18, Touhteh in Kök 16 Morebitna peta tekma: Nedelja, 25. april:

Merkur Maribor - ACH Volley