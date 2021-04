Zaključni turnir odbojkarskega pokala v Ljubljani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaključni turnir domačega moškega odbojkarskega pokala za tekmovalno sezono 2020/2021 se bo med 27. in 30. aprilom odvijal v Ljubljani. Pokalno lovoriko bodo branili odbojkarji ACH Volley Ljubljana. Pokalnega tekmovanja za ženske zaradi reprezentančne akcije ne bo.

Zaključni turnir bo v organizaciji Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) potekal v športni dvorani Maksa Pečarja v Ljubljani. Za pokalni naslov se bo merilo sedem ekip, SIP Šempeter, ki bi se moral v četrtfinalu srečati z ACH Volleyjem Ljubljana, je nastop odpovedal.

Turnir bosta odprli ekipi Panvite Pomgrada in Salonita Anhovo, sledil bo obračun Krke in Hiše na kolesih Triglava, na večerni tekmi prvega dne pa se bosta za uvrstitev v polfinale pomerila Merkur Maribor in Calcit Volley.

Polfinalni tekmi bosta dan pozneje, veliki finale pa bo v petek, 30. aprila, ob 18. uri.

Zaključnega turnirja pokala Slovenije za ženske v letošnji tekmovalni sezoni ne bomo spremljali, saj so najboljše slovenske odbojkarice v ponedeljek začele reprezentančne priprave na kvalifikacije za evropsko prvenstvo.

Pokal Slovenije, zaključni turnir, razpored tekem: - torek, 27. april:

14.00 Panvita Pomgrad : Salonit Anhovo

17.00 Krka - Hiša na kolesih Triglav

20.00 Merkur Maribor - Calcit Volley - sreda, 28. april:

17.00 prvi polfinale

20.00 drugi polfinale - petek, 30. april:

18.00 finale

