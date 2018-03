ACH Volley nadaljuje svoj pohod, pomembna zmaga Calcita

1. DOL, moški drugi del (modra in zelena skupina)

Ljubljančani nadaljujejo zmagovito serijo v državnem prvenstvu. Po 18 zmagah v prvem delu so z uspehom začeli tudi drugi del. Hočani priložnosti za presenečenje niso dobili, upali so sicer, da bodo tekmeci po dobri predstavi proti Belgorodu tokrat nemotivirani in nerazpoloženi, začetek tekme jim je upanje še povečal, vodili so 8:6 in 11:10, toda domači so se še pravi čas zbrali, postavili stvari na svoje mesto in vknjižili novo prepričljivo zmago.

Modra skupina, 1. krog: Sobota, 3. marec:

ACH Volley : Hoče 3:0 (16, 14, 16)

Panvita Pomgrad : Calcit Volley 1:3 (-16, 21, -21, -20)

Salonit Anhovo : Maribor 3:2 (-24, 21, 19, -21, 9) Lestvica:

1. ACH Volley 1 tekma - 8 točk

2. Salonit Anhovo 1 - 6

3. Calcit Volley 1 - 5

4. Panvita Pomgrad 1 - 3

5. Maribor 1 - 2

6. Hoče 1 - 0