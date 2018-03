Zvezdniki Barcelone načrtno zmedli Oblaka #video

Trik Busquetsa, Rakitića in Piqueja

Pri mojstrskem zadetku Lionela Messija, ki je v nedeljo s prostega strela premagal Jana Oblaka in veliki španski derbi odločil v prid Barcelone (1:0), so imeli prste vmes tudi njegovi soigralci. Zlasti Sergio Busquets, ki se je domislil posebnega trika, s katerim je s pomočjo Ivana Rakitića in Gerarda Piqueja prelisičil Škofjeločana.

Ko je sodnik v 26. minuti dosodil prosti strel za Barcelono, žogo pa je prijel v roko samozavestni Lionel Messi, je njegov soigralec Sergio Busquets stopil do dveh soigralcev in ju nagovoril, da se v živem zidu postavita na točno določeno mesto. Njegova namera, da zmede Jana Oblaka in mu zakrije pogled na žogo, je uspela v popolnosti.

Kako so Busquets, Pique in Rakitić ponagajali Oblaku?

Busquets, Piqué y Rakitic. La intrahistoria del gol de Messi. #ElDíaDelFútbol pic.twitter.com/7bzvnMuka9 — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) March 4, 2018

Televizijska mreža Movistar+ je s pomočjo posebnih kamer, na katerih je spremljala dogovarjanje Busquetsa z Ivanom Rakitićem in Gerardom Piquejem, ugotovila, da je imela omenjena trojica prste vmes pri zadetku. Postavila se je tako, da slovenski reprezentančni vratar, ki je v tej sezoni v španskem prvenstvu v izjemni formi - na 27 tekmah je prejel le 12 zadetkov -, ni mogel najbolje spremljati leta žoge proti svoji mreži.

Messijev niz z uspešnimi prostimi streli

Oblak je zahvaljujoč trem Messijevim soigralcem žogo, ki jo je Argentinec mojstrsko in natančno usmeril proti njegovim vratom, videl malce prepozno, da bi jo še lahko ustavil. Bil je prekratek, najboljši strelec Barcelone in španskega prvenstva pa se je razveselil zadetka, ki je določil zmagovalca, morda pa tudi že bodočega španskega prvaka. Katalonci so namreč na razpredelnici drugouvrščenemu Atleticu pobegnili na osem točk razlike.

Evrogol Lionela Messija proti Atleticu:

O tem, da je Busquetsova akcija uspela v popolnosti, priča nasmešek akterjev ob proslavljanju Messijevega zadetka. Že na tretji zaporedni tekmi je zatresel mrežo tekmeca s prostega strela. Priložnost, da podaljša niz, se mu obeta v soboto, ko bodo Katalonci gostovali v Malagi.

Še pred tem čaka Blaugrano dvoboj katalonskega superpokala z Espanyolom v Lleidi, na katerem bo trener Ernesto Valverde odpočil junake derbija z Atleticom. Priložnost za nastop bodo od bolj znanih igralcev dobili Jasper Cillessen, Denis Suarez, Ousmane Dembele, Paco Alcacer, Lucas Digne, Andre Gomes, Aleix Vidal in Yerry Mina.