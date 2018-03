Niti izjemni Jan Oblak ni mogel preprečiti nove mojstrovine Lionela Messija! #video

Špansko prvenstvo 27. krog

Barcelona je bila v prvem polčasu veliko boljši nasprotnik, Atletico pa si na drugi strani ni priigral niti ene resne priložnosti. Katalonci so do prednosti prišli v 26. minuti, ko je s prostega udarca Jana Oblaka premagal argentinski čarovnik Lionel Messi. To je bil njegov že 24. zadetek v španskem prvenstvu v tej sezoni in jubilejni 600. v celotni karieri.

V drugem polčasu veliko akcije ni bilo, domači so odlično zajezili vse poskuse gostov, ki so ob šestih strelih le enkrat sprožili v okvir vrat. Ostalo je pri izidu s prvega dela in Barcelona je na lestvici spet v varni prednosti.

Katalonci imajo zdaj osem točk več kot Atletico, kar najbrž že pomeni, da je špansko prvenstvo odločeno.

Messi je zadel že svoj 600. zadetek v svoji karieri:

Super Ronaldo zasenčil dosežek Messija

Tretje mesto na razpredelnici zaseda Real Madrid. Čeprav je bil v soboto z mislimi že pri torkovem povratnem obračunu lige prvakov proti PSG - v Parizu bo branil prednost dveh zadetkov (3:1) - je beli balet brez večjih težav in naprezanja premagal Getafe. Dva zadetka je dosegel Cristiano Ronaldo in le v 286 tekmah v španskem prvenstvu dosegel 300 zadetkov. Messi je za ta dosežek potreboval 334 tekem.

Cristiano Ronaldo reached 3️⃣0️⃣0️⃣ pretty fast 💥 pic.twitter.com/e4uQEXhC1C — B/R Football (@brfootball) March 3, 2018

Levante odpustil trenerja Muniza

Španski nogometni prvoligaš Levante je v nedeljo ostal brez trenerja. V klubu so po nizu neuspehov odpustili dosedanjega stratega Juana Ramona Lopeza Muniza, za zdaj ga bo zamenjal dosedanji pomočnik Paco Lopez.

Muniz je klub prevzel leta 2016 in lani moštvo popeljal v prvo ligo, zadnjo tekmo pa je vodil v soboto, ko je njegova ekipa igrala neodločeno 1:1 z Espanyolom. Levante že 15 tekem ni okusil slasti zmage, Lopez pa bo slab niz kot prvi trener skušal končati na tekmi z Getafejem naslednji teden.

Lestvica: 1. Barcelona 27 tekem – 69 točk

2. Atletico Madrid 27 – 61

3. Real Madrid 27 - 54

4. Valencia 27 - 53

5. Sevilla 27 - 45

6. Villarreal 27 - 41

7. Girona 27 - 40

8. Eibar 27 - 39

9. Betis 27 - 37

10. Getafe 27 - 36

11. Celta 26 - 35

12. Real Sociedad 27 - 33

13. Leganes 27 - 33

14. Athletic Bilbao 27 - 32

15. Espanyol 27 - 32

16. Alaves 27 - 31

17. Levante 27 - 21

18. Las Palmas 26 - 20

19. Deportivo 27 - 19

20. Malaga 27 - 13