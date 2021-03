Nenavaden žreb, kakršnega ni bilo že 16 let

To je evropska sezona, ki jo bodo želeli Lionel Messi, Gianluigi Buffon in Cristiano Ronaldo čim prej pozabiti, saj se v ligi prvakov niso uvrstili niti v četrtfinale.

To je evropska sezona, ki jo bodo želeli Lionel Messi, Gianluigi Buffon in Cristiano Ronaldo čim prej pozabiti, saj se v ligi prvakov niso uvrstili niti v četrtfinale. Foto: Reuters

Malce po 12. uri se bo na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) začel ples kroglic, na katerem bo sodelovalo osem četrtfinalistov lige prvakov, med katerimi ni slovenskih legionarjev. V boju za evropsko krono so ostali branilec naslova Bayern, Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Porto, PSG in Real Madrid.

Letošnji žreb četrtfinala lige prvakov bo prav poseben. Prvič po letu 2005 se namreč v četrtfinale nista uvrstila kluba, za katera nastopata dolgoletna vladarja nogometnih zelenic Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Barcelona in Juventus sta se poslovila že v osmini finala, v boju za evropski naslov pa ostaja osem kandidatov iz petih držav. Največ predstavnikov ima Anglija (Chelsea, Liverpool in Manchester City).

Največ četrtfinalistov ima Anglija

Manchester City je eden od dveh četrtfinalistov, ki še nista osvojila evropskega naslova. Drugi je PSG. Foto: Reuters Modri iz Londona so bili v osmini finala usodni za zadnjega slovenskega predstavnika v ligi prvakov, Jana Oblaka. Pod vodstvom Thomasa Tuchla, ki je s tem poskrbel za rekord, sploh še niso izgubili. Odlično gre tudi Manchester Cityju, ki pod vodstvom Josepa Guardiole hiti proti novemu angleškemu naslovu, velike cilje pa ima tudi v Evropi, na katero ima čudovite spomine tudi Kloppov Liverpool, evropski prvak iz leta 2019, ki je v osmini finala izločil Kamplov Leipzig.

Lani je bil najboljši Bayern. V finalu je ugnal PSG (1:0), ki se mu želi v tej sezoni maščevati. Bogati francoski klub je v osmini finala brez pomoči Neymarja izločil Barcelono, močno pa je odmeval zlasti hat-trick Kyliana Mbappeja na Camp Nouu (4:1). Ker žreb v četrtfinalu ni delegiran in tudi ni nosilcev, bi lahko ples kroglic poskrbel tudi za ponovitev lanskoletnega finala. Nemške barve v ligi prvakov še vedno zastopa tudi Borussia Dortmund, pri kateri izstopa mladi norveški stroj za zadetke Erling Braut Haaland, ki je želja mnogih evropskih velikanov.

Liverpool in Bayern lovita Milan

Evropski naslov brani Bayern. Foto: Getty Images Edini četrtfinalist, ki ne prihaja iz petih najmočnejših evropskih lig, je Porto. Dvakratni evropski prvak je v osmini finala šokiral Juventus in slovitega rojaka Cristiana Ronalda, s tem pa poskrbel, da med najboljših osem ni niti enega italijanskega predstavnika, saj sta bila v osmini finala neuspešna tudi Lazio in Atalanta.

Med četrtfinalisti se nista na evropski prestol povzpela le dva kluba. To sta z arabskim kapitalom podprta Manchester City in PSG. Real Madrid, ki je v osmini finala dvakrat premagal Iličićevo Atalanto, ima priložnost, da še popravi rekord in osvoji 14. evropski naslov, Liverpool in Bayern pa bi se z novo krono na večni lestvici na drugem mestu izenačila z Milanom (sedem naslovov).

Prve četrtfinalne tekme bodo odigrane 6. in 7. aprila, povratne pa teden dni pozneje. Finale bo 29. maja v Istanbulu.