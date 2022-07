Slovenski prvaki dočakali morebitne nasprotnike, a ni še konec ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žreb tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov, ligo Europa in konferenčno ligo

Mariborčani so pred tekmo s Šerifom pospremili še žreb v Nyonu.

Mariborčani so pred tekmo s Šerifom pospremili še žreb v Nyonu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nogometaši Maribora so v soboto presenetljivo, s kar 0:3, klonili proti Radomljam, že v sredo pa jih čaka prva tekma drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov, kjer bo njihov nasprotnik moldavski Šerif. Še prej so Mariborčani danes pospremili tudi žreb tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov, kjer bo v primeru zmage nad moldavskim predstavnikom nasprotnik Maribora zmagovalec obračuna med finskim HJK Helsinki ali češko Viktorio Plzen.

Nogometaši iz Maribora so se prejšnji teden prebili v drugi krog kvalifikacij lige prvakov. Slovenski prvak se je na prvi tekmi prvega kroga v Ljudskem vrtu z beloruskim Šahtarjem iz Soligorska razšel brez golov, na povratni tekmi v turškem Adapazariju pa je z dvema goloma Roka Baturine zmagal z 2:0 (1:0).

Danes pa so v Nyonu spet zaplesale kroglice. Najprej so pri Uefi izžrebali pare tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Če bo Maribor v drugem krogu izločil močni Šerif iz Tiraspola, ki je v uvodnem kvalifikacijskem krogu izločil Zrinjski iz BiH s skupnim izidom 2:1, bi si že priigral evropsko nogometno jesen, saj uvrstitev v tretji krog kvalifikacij za ligo prvakov pomeni najmanj igranje v skupinskem delu konferenčne lige, kjer je lani nastopala tudi Mura.

Mariborčani se bodo v primeru uspeha v drugem krogu v tretjem pomerili z zmagovalcem srečanja med HJK Helsinki in Viktoria Plzen, je odločil današnji žreb. Maribor bo v primeru uvrstitve v tretji krog prvo tekmo igral na domačem terenu 2. ali 3. avgusta, povratno srečanje pa bo na sporedu teden zatem.

Žreb 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov: Skupina 2:

Maribor (Slo)/Šerif (Mol) - HJK Helsinki (Fin)/Viktoria Plzen (Češ)

Linfield (SIr)/Bodø/Glimt (Nor) - Žalgiris (Lit)/Malmö (Šve)

Crvena zvezda (Srb) - Pyunik (Arm)/Diddeleng (Lux)



Skupina 1:

Maccabi Haifa (Izr)/Olympiacos (Grč) - Apollon Limassol (Cip)

Qarabag (Aze)/Zürich (Švi) - Ferencváros (Mad)/Slovan Bratislava (Svk)

Ludogorets (Bol)/Shamrock Rovers (Irs) - Dinamo Zagreb (Hrv)/Shkupi (Mkd) AS Monaco (Fra) - PSV Eindhoven (Niz)

Dynamo Kijev (Ukr)/Fenerbahče (Tur) - Sturm Graz (Avt)

Union Saint-Gilloise (Bel) - Rangers (Ško)

Benfica (Por) - Midtjylland (Dan)/AEK Larnaca (Cip)

Maribor je bil sicer v žrebu tretjega kroga postavljen med nenosilci, med mogočimi tekmeci v primeru uspeha nad Šerifom v drugem krogu pa so bili poleg že omenjenega para še Crvena zvezda in boljši iz para Žalgiris – Mälmo.

Karanović je s svojimi varovanci v soboto doživel hladno prho v 1. krogu 1. SNL, ko so bile s kar 3:0 boljše Radomlje. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

A konec evropskega popotovanja za Maribor ne bo niti, če bodo v drugem krogu kvalifikacij lige prvakov neuspešni, saj se bodo v primeru neuspeha zatem preselili v tretji krog kvalifikacij za ligo Europa. Mariborčani bodo tako danes zastopani v dveh žrebih, odgovor na to, kje bodo igrali v nadaljevanju, pa bo znan po dveh obračunih s Šerifom.

Ob 13.00 bo na sporedu še žreb za ligo Europa, kjer bodo Štajerci nadaljevali svojo pot v primeru poraza proti Šerifu. Tam se bo v tretjem krogu, kjer moštva niso razdeljena na nosilce in nenosilce, pomerilo deset ekip, ki bodo izpadle v drugem krogu kvalifikacij lige prvakov.

Mura in Olimpija sta se uspešno prebili čez prvi krog kvalifikacij. Foto: Sportida

Kot zadnji bodo ob 14.00 ples kroglic dočakali še klubi v konferenčni ligi, v kateri bodo v drugem krogu nastopili tudi Olimpija, Mura in Koper, ta je kot pokalni prvak izpustil tekme prvega kroga kvalifikacij. Nogometaši Mure, ki se bodo v drugem krogu pomerili z irskim Saint Patrick's Athletic, bodo kot nenosilci na svoje nasprotnike čakali v skupini 3. Njihovi morebitni nasprotniki so zmagovalci parov Basel/Crusaders, Tuzla/AZ, Royal Antwerp/Drita in CSKA Sofija/Makedonija.

Koper in Olimpija pa bosta kot nenosilca žreb pričakala v skupini 6. Olimpija se bo sicer v drugem krogu pomerila z romunskim Sepsi Sfantu Gheorghe, Koper pa bo premierno v kvalifikacijah konferenčne lige igral proti Vaduzu. V primeru uspeha bodo nasprotniki obeh slovenskih ekip zmagovalci dvobojev St Joseph's/Slavia Praha, Bate Borisov/Konyaspor, Rijeka/Djurgarden, Fehervar/Gabala, v tretji krog pa je že uvrščen klub Zorya Luhansk.

