Bišćan bi se lahko vrnil v Stožice

Danes na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu ne bodo plesale le kroglice udeležencev v kvalifikacijah za ligo prvakov, ampak tudi v evropski ligi. Ime morebitnega tekmeca v 3. krogu kvalifikacij, če bosta preskočila turško in švedsko oviro v 2. krogu, bosta izvedela Olimpija in Domžale. Morda se jima pridruži tudi Maribor, edini slovenski klub, ki lahko z gotovostjo trdi, da bo v tej sezoni odigral še najmanj štiri evropske tekme.

Ob 12.25 se bo začel žreb 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo. V omenjenem tekmovanju so sprva tekmovali trije slovenski klubi. Olimpija je ''pet minut pred dvanajsto'' izločila latvijskega predstavnika iz Rige, Domžale so dvakrat tesno ugnale malteškega Balzana, Mura pa je namučila tekmeca, a nazadnje le pokleknila proti favoriziranemu Maccabiju iz Haife, tako da barve Slovenije v 2. krogu kvalifikacij drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja branita le še kluba Olimpija in Domžale.

V nedeljo sta poskrbela za atraktiven sosedski derbi, ki je navdušil navijače zeleno-belih (4:2), v četrtek pa bosta imela opravka z novimi evropskimi izzivi. Zmaji bodo gostovali na turških tleh pri Malatyasporju, ki je na papirju bistveno težji tekmec od Rigasa, Domžalčane pa čaka spopad z neugodnim Malmöjem, v tem trenutku najmočnejšim švedskim klubom, kar dokazuje tudi z vodilnim položajem na polovici prvenstvenega maratona.

Domžale so v tej evropski sezoni nanizale dve zmagi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bi izbranci Safeta Hadžića in Simona Rožmana nadaljevali uspešno evropsko sezono in v 2. krogu kvalifikacij prekrižali načrte turškemu oziroma švedskemu tekmecu, bi pot do sanjskega preboja v skupinski del lige Europa nadaljevali v 3. krogu kvalifikacij. Evropska krovna zveza je v skladu s tradicijo razdelila udeležence v več manjših skupin, s tem pa več kot razpolovila izbor mogočih tekmecev slovenskih klubov.

Domžale v primerjavi z Olimpijo med nosilci?

Igor Bišćan je z Olimpijo osvojil dvojno krono, nato pa zapustil Ljubljano. Z Rijeko je v prejšnji sezoni osvojil hrvaški pokal. Foto: Urban Urbanc/Sportida Olimpijo bi čakalo težje delo, saj bi se morala v primeru napredovanja v 3. krog zadovoljiti s statusom nenosilca. Med mogočimi tekmeci je tudi aktualni polfinalist evropske lige Eintracht Frankfurt, ki je v prejšnjem stoletju že gostoval v Ljubljani, kandidata sta tudi nizozemski in švicarski podprvak, PSV Eindhoven in Basel (poraženec v njunem medsebojnem obračunu v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov), pa srbski velikan Partizan Beograd, ki je pred tedni že gostoval v Stožicah in v prijateljskem srečanju izgubil proti Olimpiji, zelo čustveno pa bi bilo v primeru, če bi ples kroglic združil ljubljanski klub s hrvaškim podprvakom Rijeko. Vodi ga namreč Igor Bišćan, nekdanji strateg Olimpije, ki je zeleno-bele v sezoni 2017/18 popeljal do zgodovinske dvojne krone, zdaj pa se ponuja možnost, da bi gostoval v Stožicah in poskušal izločiti nekdanje varovance.

V primerjavi z Olimpijo bi bili Domžalčani v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo deležni statusa nosilcev. To bi jim omogočil visok koeficient uspešnosti Malmöja, švedskega kluba, s katerim se bodo prvič pomerili v četrtek v Športnem parku, teden dni pozneje pa še na severu Evrope. Domžale bi prevzele njegovo vlogo, med možnimi tekmeci pa bi bilo tudi nekaj klubov, ki bi omogočali rumeni družini nekoliko manj naporno pot do zadnjega kroga kvalifikacij od tiste, s katero bi lahko imela opravka Olimpija.

Če bi Maribor izpadel ...

Agim Ibraimi je bil dolgoletni nogometaš Maribora. Foto: Urban Urbanc/Sportida V 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo bi lahko zaigral tudi Maribor. Če bi slovenski prvak izpadel v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov, kjer bi priznal premoč Aiku iz Solne, bi prejel tolažilno nagrado Uefe in se preselil v drugo tekmovanje. Evropsko sezono bi nadaljeval v kvalifikacijah za ligo Europa, kjer bi se nameril na enega izmed poražencev 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov.

Med mogočimi kandidati so tudi Slovan Bratislava, za katerega igrata nekdanja zmaja Andraž Šporar in Kenan Bajrić, Ferencvaroš s slovenskim reprezentančnim branilcem Miho Blažičem, ter makedonski prvak Shkendija, kjer nastopa nekdanji dolgoletni as vijolic Agim Ibraimi. Obstajala bi tudi bistveno lažja pot, saj bi lahko Maribor naletel na avtsajderje iz Andore, Luksemburga, Kosova …