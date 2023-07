Beli baletniki iz Madrida bodo morali po koncu sezone 2023/24 poiskati novega trenerja. Carlo Ancelotti, ki je Real popeljal do številnih uspehov, se bo namreč junija 2024 preselil v Južno Ameriko in postal selektor Brazilije. Še vedno bo sodeloval s številnimi brazilskimi varovanci, ki jih vodi pri Realu (Vinicius Jr., Rodrygo in Eder Militao), a v drugačni vlogi. 64-letni Italijan, ki se je v zgodovino nogometa vpisal s številnimi podvigi, med drugim je ligo prvakov osvajal tako z Milanom kot tudi Realom, državni prvak pa je postal v vseh petih najmočnejših ligah v Evropi, bo s petkratnimi svetovnimi prvaki naskakoval naslov na Copa Americi, nato pa usmeril moči na največji izziv, svetovno prvenstvo 2026.

Brazilija je od svetovnega prvenstva v Katarju pričakovala bistveno več, na koncu pa nepričakovano izpadla v četrtfinalu proti Hrvaški. Foto: Reuters

Do prihoda Ancelottija bo najboljše brazilske nogometaše, ki so lani na svetovnem prvenstvu v Katarju nepričakovano izpadli v četrtfinalu proti Hrvaški, takrat je bil selektor Tite, vodil 49-letni trener Fluminenseja Fernando Diniz. Na vročem stolčku bo zamenjal Ramona Menezesa, selektorja mlade brazilske reprezentance do 20 let, ki je kot začasni selektor letos izgubil kar na dveh od treh prijateljskih tekem.

Ancelotti bo s tem postal prvi tujec na selektorskem stolčku Brazilije po letu 1965, ko je selecao na eni tekmi vodil Argentinec Nelson Ernesto Filpo Nunez.