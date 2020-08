Znan sodnik za nedeljski finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljskem finalu nogometne lige prvakov v Lizboni med francoskim Paris Saint-Germainom in nemškim Bayernom iz Münchna bo sodil italijanski sodnik Daniele Orsato, je sporočila Evropska nogometna zveza (Uefa). Štiriinštiridesetletni sodnik na mednarodni ravni sodi od leta 2010, v nedeljo pa bo pod okriljem Uefe prvič delil pravico v finalu.

V letošnji sezoni lige prvakov je sodil na osmih tekmah, tudi na februarski prvi tekmi šestnajstine finala med Realom iz Madrida in Manchester Cityjem, ki so jo z 2:1 dobili sinjemodri.

Orsato je pravico delil tudi na enem obračunu letošnjega četrtfinala evropske lige, ki poteka v Nemčiji, in sicer na tekmi poznejše finalistke Seville in angleškega Wolverhampton Wanderers, lani pa je bil v finalu evropske lige med Chelaseajem in Arsenalom četrti sodnik.

V lanskem finalu najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, ki ga je dobil Liverpool z 2:0 proti Tottenhamu, je sodila slovenska sodniška ekipa na čelu z Damirjem Skomino.

