Tržnica ponorela, Brazilec že izbral številko na dresu Barcelone

Zimski nogometni prestopni rok

Zimski prestopni rok se je komaj začel, ko je že dobil prvega junaka. Še nikoli v zgodovini nogometa se ni zgodilo, da bi kateri klub pozimi za novinca odštel toliko milijonov, kot jih je Liverpool Southamptonu za 26-letnega Virgila van Dijka. Nizozemski reprezentant je postal najdražji branilec vseh časov. Svetniki so z njim zaslužili 78,8 milijona evrov, z bonusi pa se lahko številka povzpne na skoraj 85 milijonov evrov.

Costa že danes za Atletico

Diego Costa se je vrnil v špansko prestolnico. Foto: Reuters To je nov zimski rekord, ki se mu je približal tudi Diego Costa. Nepredvidljivi Brazilec s španskim potnim listom se vrača v Madrid, kjer je sklenil dogovor z Atleticom. Chelsea je zanj prejel 66 milijonov evrov (pred tremi leti je zanj Atleticu odštel 38 milijonov evrov), španski reprezentant pa bi se lahko prvič letos v dresu rdeče-belih predstavil že danes, ko Atletico čaka pokalni izziv pri Lleidi. Prvi vratar Jan Oblak v skladu z dozdajšnjo tradicijo Diega Simeoneja na pokalni tekmi ne bo stal med vratnicama Atletica.

V španskem pokalu se je v osmino finala uvrstila tudi Barcelona. Prvi nastop v letu 2018 jo čaka v četrtek v Vigu. Za dvoboj kandidira tudi Francoz Ousmane Dembele, največja poletna okrepitev Barcelone, ki po selitvi na Camp Nou ni imela sreče z zdravjem. V kratkem bi lahko Dembelejev soigralec postal Brazilec Philippe Coutinho. Zvezdnik Liverpoola je prvi kandidat za največji letošnji prestop in nov rekord zimskih prestopnih rokov. Barcelona je že dolgo v stikih z angleškim klubskim velikanom. Rdeči so poleti zavrnili tri ponudbe, zadnja je bila vredna okrog 130 milijonov evrov. Zdaj Katalonci ponujajo še več.

Coutinho že odigral zadnji dvoboj za Liverpool?

Philippe Coutinho je zadržal odlično formo. V dresu Liverpoola je v prvem delu sezone dosegel 12 zadetkov. Foto: Getty Images Brazilec, ki med tednom zaradi poškodbe mečne mišice ni nastopil za Liverpool na gostovanju pri Burnleyju (2:1), najverjetneje pa bo preskočil tudi petkov pokalni spopad z Evertonom, v zadnjih tednih buri domišljijo navijačev Barcelone. Za dodaten zaplet je poskrbel opremljevalec Barcelone Nike, ki je nespretno napovedal prihod Coutinha k vodilnemu in še nepremaganemu moštvu španskega prvenstva.

Otoški mediji so se razpisali o tem, da bo Liverpool tako od opremljevalca kot od Barcelone zahteval visoko odškodnino za ogromen spodrsljaj, po katerem je svetovna nogometna javnost še bolj prepričana, da si bosta vpletena kluba kmalu segla v roke. V zadnjih dneh so namigovanja o tem, da bo Liverpool tožil Barcelono, utihnila.

Španski Don Balon poroča, da se je trener Liverpoola Jürgen Klopp ogrel za možnost, da bi Barcelona v zameno za nakup Coutinha v posel dodala tudi brazilskega reprezentanta Rafinho, ki v tej sezoni pod vodstvom Ernesta Valverdeja ne more biti zadovoljen z minutažo.

Coutinho naj bi si po poročanju Don Balona že izbral številko. Na njegovem dresu Barcelone naj bi se svetila številka 7, ki jo zdaj nosi Arda Turan. Turek je podobno kot Andre Gomes, Paco Alcacer, Javier Mascherano in Denis Suarez med glavnimi kandidati za zimski odhod iz Barcelone.

Govoric o zvezdniških prestopih ne manjka

Za zvezdnika Atletica Antoina Griezmanna se zanima več otoških velikanov in tudi Barcelona. Foto: Reuters Na nogometni tržnici ne manjka govoric o morebitnih selitvah velikih zvezdnikov. Francoz Antoine Griezmann je želja številnih velikanov. Atletico lahko v nasprotju s poletjem, ko je moral spoštovati kazen Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in bil prisiljen pozabiti na kupovanje igralcev, zdaj kupuje nove, zato so mogoče tudi spremembe pri Oblakovem delodajalcu. Sploh po prihodu Diega Coste, ki je moral zaradi kazni Atletica prisilno počivati v jesenskem delu. Med napadalci je poleg Griezmanna zelo vroč tudi zvezdnik Borussie Dortmund, reprezentant Gabona Pierre-Emerick Aubameyang.

Chelsea se zanima za zveznega igralca Bayerna Artura Vidala, Belgijec Eden Hazard je v resnih načrtih madridskega Reala, a ga trener Antonio Conte noče izgubiti. Arsenal bi lahko izgubil Čilenca Alexisa Sancheza, za katerega se že dalj časa poteguje v tej sezoni izjemni Manchester City.

Bo Alexis Sanchez v letu, ko s Čilom ne bo nastopil na svetovnem prvenstvu, zamenjal delodajalca? Foto: Reuters

Topničarje bi lahko zapustili tudi Mesut Özil, Theo Walcott in Olivier Giroud, Manchester United se je ogrel za ljubljenca navijačev Juventusa Paula Dybalo, Srba Sergeja Milinkovića Savića (Lazio) in Portugalca v vrstah Interja Joaa Mario, Nemec Leon Goretzka je pred podpisom za Bayern, a se za zveznega igralca Schalkeja zanima tudi Liverpool, Francoz Steven N'Zonzi (Sevilla), ki želi ohraniti tekmovalno formo in nastopiti na SP 2018, se je znašel na seznamu zimskih želja Evertona, Armenec Henrikh Mkhitaryan bi lahko zapustil Old Trafford, Javier Pastore pariški Park princev, na Otok bi se lahko preselil Thomas Lemar (Monaco) ...

Verbič med največjimi zimskimi posli

Benjamin Verbič se bo letos dokazoval v Ukrajini. Foto: Twitter Med desetimi največjimi prestopi zime je tudi Slovenec. Kijevski Dinamo je za Benjamina Verbiča, v jesenskem delu enega najboljših igralcev skupinskega dela evropske lige in danskega prvaka Köbenhavna, plačal štiri milijone evrov. To je za zdaj osmi največji znesek. Ker bo zimski prestopni rok trajal do konca meseca, klubske blagajne številnih klubov pa so polne denarja, bo nogometna tržnica v kratkem postregla z novimi dragimi nakupi.

Novega delodajalca išče tudi ogromno slovenskih nogometašev. Seznam je dolg, na njem pa ne manjka znanih imen, med katerim so tudi standardni članski reprezentanti. Pozimi bi lahko klub zamenjali Robert Berić, Roman Bezjak, Andraž Šporar, Aljaž Struna, Jure Balkovec, Kenan Bajrić, Rok Elsner, Rok Vodišek, Jan Mlakar … Dejan Lazarević je že pol leta brez kluba, prosti so tudi Andraž Struna, Ažbe Jug, Džengis Čavušević, Dalibor Volaš …

Deset največjih zimskih prestopov v sezoni 2017/18:

Nogometaš (država) Prejšnji klub Novi klub Vrednost prestopa Virgil van Dijk (Nizozemska) Southampton (Ang) Liverpool (Ang) 78,8 Diego Costa (Brazilija/Španija) Chelsea (Ang) Atletico Madrid (Špa) 66 Sandro Wagner (Nemčija) Hoffenheim (Nem) Bayern München (Nem) 13 Guilherme Arana (Brazilija) Corinthians (Bra) Sevilla (Špa) 11 Walter Montoya (Argentina) Sevilla (Špa) Cruz Azul (Meh) 5,5 Carlos Vela (Mehika) Real Sociedad (Špa) Los Angeles (ZDA) 5 Ahmed Hegazy (Egipt) El Ahly (Egi) West Bromwich Albion (Ang) 5 Benjamin Verbič (Slovenija) Köbenhavn (Dan) Dinamo Kijev (Ukr) 4 Anthony Ujah (Nigerija) Liaoning (Kit) Mainz (Nem) 3,8 Frank Acheampong (Gana) Anderlecht Bruselj (Bel) Tianjin Teda (Kit) 3,5

Po podatkih Transfermarkt.