Darilo za navijače Barcelone, dočakali so menjavo za Neymarja

Ousmane Dembele je okreval po poškodbi

"Leto 2018 začenjamo s sijajno novico. Vrača se Ousmane Dembele," so zapisali pri Barceloni in z vestjo o tem, da je po dolgotrajni odsotnosti zaradi poškodbe pripravljen drugi najdražji nogometaš v zgodovini, na začetku novega leta razveselili svoje navijače.

Ousmane Dembele, ki je lani poleti za kar 105 milijonov evrov kot zamenjava za Brazilca Neymarja (za rekordnih 222 milijonov je odšel v PSG) prišel iz Borussie Dortmund, je za Barcelono odigral le tri tekme in se sredi septembra lani poškodoval. Na igriščih ga ni bilo od takrat, a je zdaj spet pripravljen in je očitno okreval.

Dvajsetletni napadalec, ki spada med najbolj nadarjene na svetu, je že pred časom napovedal, da je blizu vrnitve, a so pri Barceloni njegovo popolno okrevanje uradno potrdili šele na drugi dan novega leta. Veselo novico so navijačem sporočili prek svojih kanalov na družbenih omrežjih.

Španski mediji špekulirajo, da bi se Dembele utegnil vrniti že v četrtek, ko Katalonce čaka prva tekma osmine finala španskega pokala proti Celti v Vigu.

Barceloni je šlo v prvi polovici sezone sijajno tudi brez Dembelejeve pomoči. V španskem prvenstvu je na vrhu z devetimi točkami prednosti pred najbližjim zasledovalcem in kar 14 pred Real Madridom, v ligi prvakov se je brez težav uvrstila med najboljših 16. Njeni navijači so zato še toliko bolj veseli, da so dočakali vrnitev velike okrepitve.

Če bi se ob tem izpolnile še napovedi, da že pozimi iz Liverpoola pride Brazilec Philippe Coutinho, pa njihovi sreči verjetno ne bi bilo videti konca.

Pot Ousmaneja Dembeleja od poškodbe do okrevanja: