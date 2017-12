Andraž Šporar odhaja na Slovaško?

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Velika večina slovenskih nogometašev in vsi slovenski trenerji na delu v tujini ta praznični konec tedna počivajo, le v prvi italijanski ligi, v kateri je kar nekaj reprezentantov, so na delu. Tam je Vid Belec z Beneventom prišel do zgodovinske prve zmage. Andraž Šporar naj bi se preselil na Slovaško.