Žalosten konec velikega Gerda Müllerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Počasi odhaja in zapušča ta svet," je v ganljivem pogovoru ob 75. rojstnem dnevu, ki ga je legendarni nekdanji napadalec Bayerna Münchna in nemške reprezentance Gerd Müller praznoval včeraj, povedala njegova žena Uschi Müller in razkrila, da je zdravstveno stanje enega najboljših nogometašev vseh časov zelo slabo.