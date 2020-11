Maradono so sicer v bolnišnico sprva sprejeli zaradi slabega počutja v zadnjih dneh, za katero sta bila razloga slabokrvnost in dehidracija.

Nadaljnji zdravniški pregled z računalniško tomografijo (CT) je pokazal, da ima eden najboljših nogometašev v zgodovini krvni strdek v možganih. Ta je bil kriv tudi za subduralni hematom, ki je zahteval operacijo.

Maradono so premestili iz bolnišnice La Plata na kliniko Olivos, kjer je operativni poseg opravil kar njegov osebni zdravnik Luque, ki je dodal, da je šlo bolj kot ne za rutinski poseg.

"Operacija je končana in je bila uspešna. Vse je šlo po načrtih. Diego je buden in že okreva," je osebni predstavnik Maradone Sebastian Sanchi zapisal na Instagramu. Že pretekli petek, na svoj rojstni dan, Maradona ni bil v najboljšem zdravstvenem stanju.

Privrženci Maradone so se zbrali pred bolnišnico in svojemu junaku zaželeli vse dobro.

Fans have gathered outside the hospital in Argentina for Diego Maradona, who is scheduled to have surgery for a blood clot on his brain 🙏 pic.twitter.com/401K70pXwL