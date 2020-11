Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po poročanju ESPN Argentina je zdravstveno stanje argentinske nogometne ikone Diega Maradone resno. Le nekaj dni po 60. rojstnem dnevu so enega nogometnih velikanov sprejeli v bolnišnico v La Plati. Kot so sprva poročali, zaradi dehidracije in slabokrvnosti. Pregled z računalniško tomografijo ali CT pa je pokazal na krvni strdek v možganih.