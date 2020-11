Kakšna tekma! Aluminij zapravil 11-m, nato je sledil šov Maribora #video

Nogometaši Maribora so prepričljivo prišli do četrte zmage v sezoni in se vsaj za en dan prebili na drugo mesto prvenstvene lestvice. V Kidričevem so veliko terensko premoč kronali s tremi doseženimi zadetki, v zaključku tekme sicer prejeli enega, in tako nasprotnikom po 3:0 za zeleno mizo v uvodnem krogu prizadejali drugi poraz v sezoni.

Najlepši zadetek na srečanju je v 60. minuti dosegel Rok Kronaveter:

Konec srečanja v Kidričevem. Maribor je osrečil navijače z dokaj prepričljivo zmago, po kateri se je Rok Kronaveter povzpel na vrh najboljših strelcev, z dvema podajama pa se je izkazal Jan Repas. Vijolice so se na lestvici povzpele na drugo mesto.

86. minuta. Ni manjkalo veliko, pa bi Maribor dosegel še četrti zadetek. Jan Mlakar se je z roba kazenskega prostora odločil za strel. Domača obramba je imela veliko sreče, saj je zadel desno vratnico. Ostaja 3:1 za vijolice.

Vratnica Jana Mlakarja:

Goooool! 84. minuta. 1:3! Aluminij je vendarle znižal zaostanek. Srbski branilec Emir Azemović je v devetem nastopu v 1. SNL, krstni nastop je pred tremi leti dočakal v dresu Domžal, dosegel prvi zadetek. S strelom z glavo je premagal Ažbeta Juga, ki je le minuto pred tem odlično posredoval ob nevarnem strelu Roka Prše.

Zadetek Emirja Azemovića:

79. minuta: Lahko Kidričani dosežejo vsaj častni zadetek? Rezervist Aluminija Roko Prša se je po prodoru odločil za strel z roba kazenskega prostora, a je bil nenatančen. Ažbe Jug je ostal brez dela, žoga je švignila čez prečko.

65. minuta: Gostitelji so se odločili kar za trojno menjavo. Tako so zamenjali vseh pet igralcev že 25 minut pred koncem rednega dela.

Goooool! 60. minuta. 0:3! Rok Kronaveter je izvrstno akcijo Maribora kronal z atraktivnim zadetkom, povišal prednost gostov na 3:0 in dosegel že peti zadetek v tej sezoni, s čimer se je povzpel na vrh najboljših strelcev sezone. Podajo je prispeval Blaž Vrhovec, akcija Maribora pa se je začela po napaki Nemanje Jakšića.

Zadetek Roka Kronavetra:

58. minuta: začetne minute drugega polčasa niso ponudile večjih priložnosti, nato pa je Jan Mlakar po strelu z desne strani v bližnjo vratnico ogrel dlani vratarja Aluminija.

Začetek drugega dela. Trener gostiteljev Slobodan Grubor se je odločil za dve menjavi. Roko Prša je vstopil v igro namesto Tilna Pečnika, Marcel Čermak pa je zamenjal Lovra Grajfonerja.

Konec prvega polčasa. Maribor je nadigral Aluminij, ki je imel lepo priložnost za vodstvo, a ni izkoristil strela z bele točke. Nato so vijolice dosegle dva zadetka. Razmerje v strelih na gol je 11:4 v korist gostov, od tega 4:2 v okvir vrat.

44. minuta: ni še konec obleganja Mariborčanov, Rudi Požeg Vancaš je še enkrat ogrozil vrata Aluminija, a je bil tokrat Luka Janžeković bolj zbran.

Gooooool! 40. minuta. 0:2! Maribor je podvojil prednost. Tokrat se je med strelce vpisal Nemanja Mitrović, ki je v zadnjem obdobju v odlični strelski formi, saj je prejšnji mesec zadel dvakrat v polno tudi v dresu reprezentance. Še drugič je podajo prispeval Jan Repas.

Zadetek Nemanje Mitrovića:

Goooool! 35. minuta. 0:1! Prvi gol v 10. krogu Prve lige Telekom Slovenije je dosegel Rudi Požeg Vancaš. Maribor je pritisk v napadu, priložnosti so v zadnjih minutah deževale druga za drugo, kronal z zadetkom Belokranjca, ki je s prsmi z neposredne bližine poslal žogo v mrežo. Po imenitni akciji, ki jo je začel Martin Milec, mu je podal Jan Repas. Maribor vodi z 1:0!

Zadetek Rudija Požega Vancaša:

32. minuta: znova je navdušil vratar gostiteljev Luka Janžeković. Jan Repas se je odločil za strel z razdalje, žoga pa je na poti do vrat zadela branilca Kidričanov, spremenila smer, a je čuvaj mreže gostiteljev z refleksno reakcijo roke le odbil žogo v kot.

27. minuta: izjemen strel Rudija Požega Vancaša in še lepše posredovanje vratarja Aluminija Luke Janžekoviča, ki je preprečil vodstvo Mariborčanov.

Atraktivno posredovanje Luke Janžekoviča po strelu Rudija Požega Vancaša:

24. minuta: zdaj je bilo zelo vroče pred vrati Aluminija. Rudi Požeg Vancaš je izkoristil napako Emirja Azemovića, nato pa z diagonalnim strelom po tleh za las zgrešil cilj. Njegov strel je oplazil tudi vratnico, ostaja pri 0:0.

Vratnica Rudija Požega Vancaša:

22. minuta: Kakšna priložnost za Aluminij! Sodnik Matej Jug je po tem, ko je Denis Klinar strel Jureta Matjašiča ustavil z roko, pokazal na belo točko. Odgovornost za izvajanje najstrožje kazni je prevzel najbolj izkušeni nogometaš v vrstah gostiteljev, Lucas Mario Horvat, a je Ažbe Jug prebral njegovo namero in se izkazal z obrambo. Ostaja 0:0, Kidričani pa lahko objokujejo, kako so zapravili veliko priložnost. Že v naslednjem napadu je znova prišel do strela Matjašič, a je udaril mimo vrat.

Kako je Ažbe Jug ubranil strel z bele točke Lucasu Mariu Horvatu:

15. minuta: Štajerski spopad še ni ponudil resnejše priložnosti. Na dvoboju še ni bilo strela, ki bi meril v okvir vrat. Mariborčani so sicer podjetnejši. Proti vratom Kidričanom so ustrelili dvakrat, a je žoga vselej zgrešila vrata.

Začetek dvoboja v Kidričevem. Drugi današnji dvoboj 10. kroga se je začel ob 20.15. V domači vrsti v Prvi ligi Telekom Slovenije debitira kar 196 cm visoki napadalec iz Bosne in Hercegovine Marko Maletić.

Trener NK Aluminij Slobodan Grubor bo skušal priti do novih točk proti Mariboru z začetno postavo:

Gostujoči trener Mauro Camoranesi je izbral začetno enajsterico za dvoboj. V konici napada bo Jan Mlakar, Jasmin Mešanović se je preselil na klop.

Nemanja Jakšić verjame, da lahko Aluminij danes prekriža načrte vijolicam. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Večerni spopad bo v Kidričevem. V štajerskem obračunu se bosta pred praznimi tribunami pomerila Aluminij in Maribor. Kidričani lahko računajo na veliko svežino v nogah igralcev, saj v zadnjem krogu niso odigrali srečanja z "obolelimi" Domžalami. Počivali so in se že pripravljali na prestižno srečanje s sosedi iz mesta ob Dravi, po katerem se lahko vijolicam (s tekmo manj) približajo le na točko zaostanka in nadaljujejo pozitiven trend. Na zadnjih treh srečanjih niso doživeli poraza, ampak osvojili pet točk. Ker jim je NZS vrnila še dve predhodno odvzeti kazenski točki, se je Aluminij odlepil z dna razpredelnice.

Danes se lahko povzpne celo v zgornjo polovico razpredelnice. Ekipi se v prvem krogu nista pomerili na igrišču. Ker Aluminij, obremenjen s težavami zaradi karantene igralcev, sploh ni pripotoval v Ljudski vrt, so Mariborčani zmagali za zeleno mizo (3:0). S tem se je le nadaljeval mogočen niz Maribora, ki je premagal Aluminij že petič zapored, skupno pa je v zgodovini 1. SNL na 21 tekmah dosegel kar 15 zmag. Kidričani so zmagali le dvakrat, doma so premagali vijolice le 14. maja 2017 (3:1), ko je bila zasedba rdeče-belih povsem drugačna od današnje, skupni imenovalec obeh je ostal le še vratar Luka Janžeković, "dobra duša" slačilnice. Proti Mariboru zaradi kazni ne bo smel nastopiti Hrvat Mihael Klepač, bočni branilec Nemanja Jakšić pa je drzno napovedal, da bodo točke ostale v Kidričevem. "Pričakujemo, da bomo odigrali najboljšo tekmo dozdajšnjega dela sezone in da bodo tri točke ostale doma," samozavestno sporoča 24-letni Srb.

Pri Mariboru, ki je na zadnji tekmi v Murski Soboti resda narekoval ritem, imel več od igre, a na koncu ostal brez vsega (0:2), bodo danes zaradi kazni pogrešali Amirja Derviševića. O tem, kako "zaslužena" je bila zmaga Mure, je bil dovolj zgovoren kratek komentar Maura Camoranesija po tekmi. "Ena podaja, en gol, en protinapad, najstrožja kazen in rdeči karton. Enostavno," je pojasnil nekdanji velikan italijanskega nogometa, ki po prihodu iz Sežane ni povzdignil rezultatske uspešnosti vijolic.

Ko je Jan Repas sklenil dogovor s francoskim Caenom, se je od Domžal poslovil ravno po tekmi z Aluminijem. Danes se bo s Kidričani pomeril v dresu NK Maribor. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Nogomet ima svoje zakonitosti, štejejo le zadetki. Imeli smo več od igre, tudi več priložnosti, toda tekmeci so zabili iz svoje prve, kar lahko le obžalujemo," je pojasnil 23-letni Jan Repas, pred leti že članski reprezentant, ki je po odhodu iz Domžal v Francijo izgubil tekmovalen ritem, zdaj pa se počasi navaja nanj na Štajerskem. "Aluminiju je odpadla vmesna tekma, imeli bodo več časa za priprave. Toda razmišljamo le o svoji pripravi in čim boljši tekmi. Potrebujemo serijo zmag, kar seveda ni preprosto. Usmeriti se je treba k delu, se truditi po najboljših močeh in potem se bo tudi sreča kdaj obrnila na našo stran," je prepričan nekdanji nogometaš Domžal, vesel, da si tekme sledijo v tako zgoščenem ritmu, saj lahko Mariborčani hitro pozabijo na neuspeh, potem ko so prvič v tej sezoni končali tekmo brez doseženega zadetka, in skušajo ujeti tako želeni zmagoviti niz. Dvoboj bo sodil Matej Jug.