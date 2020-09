Visoki tujec, ki ga je prevzela čistost Slovenije

Nogometni klub Aluminij je okrepil napad. Kidričani so sklenili dogovor s 26-letnim napadalcem Markom Maletićem, ki je v Kidričevo prišel iz švicarskega kluba Stade Lausanne-Ouchy. Nekdanji mladi reprezentant Bosne in Hercegovine, visok kar 196 centimetrov, ima tudi nizozemski potni list. K odločitvi, da bo nadaljeval kariero v Sloveniji, je pomagalo tudi zadovoljstvo z visoko stopnjo čistosti države na sončni strani Alp. "Slovenija je med najboljšimi državami za življenje," poudarja novopečeni nogometaš kidričevskega kluba.

Novi napadalec Kidričanov, ki so v sezono vstopili s porazom za zeleno mizo proti Mariboru (0:3) in remijem proti prvakom Celjanom (0:0), je kariero začel na Nizozemskem. Marko Maletić je najprej nabiral izkušnje pri klubu Graafschap, nato prestopil k Utrechtu, sledila je selitev v Nemčijo, kjer je iskal priložnost v drugi ekipi Stuttgarta. Po izkušnji v Nemčiji se je vrnil v domovino tulipanov, oblekel dres Ossa, se nato predstavil v nizozemskem prvenstvu v dresu Excesiorja, pestro nogometno pot nadaljeval v ekipi Telstar, nato pa odšel še v Belgijo (Lommel United in KSV Roeselare), Francijo (Paris FC) in Švico (Stade Lousanne-Oucy).

Trener Aluminija Slobodan Grubor lahko po novem v napadu računa tudi na pomoč 26-letnega napadalca iz BiH z nizozemskim državljanstvom. Foto: Vid Ponikvar

V Slovenijo prihaja kot prost igralec, novopečene soigralec pa je že spremljal na zadnji tekmi proti Celju. "Slišal sem vse najboljše o klubu Aluminij, zato tudi odločitev o prihodu v Kidričevo. Zelo pomemben korak je, da igram na najvišji ravni, v prvi ligi. Klub ima pravo filozofijo, mislim, da bom lahko pomagal klubu še stopničko višje, seveda s tem tudi sebi. Imam šestindvajset let, mislim, da sem nogometno zrel, imam veliko izkušenj. Zelo si želim zaigrati za Aluminij. Ne nazadnje sem v soboto gledal tekmo proti Celju, videl sem, kako igra ekipa, ki je še nisem spoznal. Aluminij igra napadalno, kar mi je zelo všeč," je ob sklenitvi sodelovanja povedal nekdanji mladi reprezentant Bosne in Hercegovine.

Slovenija med najboljšimi državami za življenje

Ante Živković je po koncu sezone 2019/20 zapustil Slovenijo in se preselil v Turčijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Visok je kar 196 centimetrov, v napadu pa želi nadoknaditi vrzel ob odhodu prvega strelca v prejšnji sezoni Anteja Živkovića. Že od tretjega leta živi na Nizozemskem, pred selitvijo v Slovenijo pa se je pozanimal o kakovosti življenja na sončni strani Alp in prišel do veselega spoznanja. "Slovenija je lepa država, med najboljšimi državami za življenje, med najčistejšimi, to je bilo prav tako zelo pomembno pri odločitvi, da pridem v Slovenijo," je pojasnil odločitev, da bo po Nizozemski, Nemčiji, Belgiji, Franciji in Švici nogometne klubske izkušnje nabiral v Sloveniji.

Aluminij se bo v 3. krogu Prve lige Telekom Slovenije pomeril s Taborom. V Sežani bo gostoval 13. septembra, v sredo pa ga čaka pokalni izziv, gostovanje v 1. krogu pokalnega tekmovanja v Mirnu pri nižjeligašu Adrii.