Zahteva italijanskega trenerja: Znižajte plače igralcem, ki zavračajo cepljenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"To, da se nočejo cepiti, kaže, da gre za potezo sebičnih ljudi. Če so policisti primorani v cepljenje, ne vem, zakaj ne bi enako veljalo za nogometaše. Kdor se ne cepi, dela škodo celotni družbi in morali bi mu znižati plačo," je prepričan nekdanji italijanski nogometni strateg.

Po poročanju italijanskega časnika La Gazzetta dello Sport je v prvi italijanski ligi cepljenih 98 odstotkov nogometašev, po 10. januarju pa se tisti italijanski športniki, ki niso cepljeni, ne bodo mogli več ukvarjati s profesionalnim športom.

Preberite še: