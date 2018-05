Zagrebški Dinamo prvak, a je odpustil trenerja

Nikola Jurčević ni več trener Dinama

Izvršni odbor hrvaškega nogometnega kluba Dinamo je odločil, da Nikola Jurčević ni več trener prvega moštva. Jurčević je prevzel "modre" v začetku marca, ko se je moral posloviti Marijo Cvitanović, potem pa je v desetih tekmah zbral po štiri zmage in poraze ter dve neodločni tekmi, kar ni zadovoljilo uprave novega hrvaškega nogometnega prvaka.

Iz Dinama so na svoji spletni strani danes kratko objavili, da 51-letni Nikola Jurčević ni več trener ter da bodo o nadaljnjih dogodkih glede prvega moštva in strokovnega vodstva, pravočasno obvestili javnost, navijače in medije.

Jurčevića so odstavili kljub temu, da je Dinamo novi hrvaški nogometni prvak, a je zdaj že bivši trener ekipe iz Maksimira skoraj zapravil prednost, ki jo je po prevzemu trenerske taktirke imel na vrhu lestvice prve hrvaške nogometne lige.

Prednost pred Kekovo Rijeko padla na tri točke

Petar Stojanović lahko z Dinamom v tej sezoni osvoji dvojno hrvaško krono. Foto: Guliver/Getty Images Dinamo je prevzel enajst krogov pred koncem letošnjega nogometnega prvenstva, ko je zagrebško moštvo imelo šest točk prednosti pred prvim zasledovalcem Hajdukom in deset točk pred Rijeko. V zadnjih štirih krogih je Dinamo ostal brez zmage, prejšnjo nedeljo pa so izgubili proti eni najslabših moštev hrvaške lige, zagrebškemu Rudešu.

Pred zadnjim krogom hrvaškega prvenstva, ki bo prihodnji konec tedna, ima Dinamo tri točke več kot Rijeka, ki bodo v vsakem primeru zadostovale za 19. naslov prvaka, ker imajo Zagrebčani tudi boljše razmerje od reških nogometašev v medsebojnih tekmah. Hajduk zaostaja štiri točke.

Kljub rezultatski krizi ima Dinamo priložnost za dvojno krono, ker se bo v finalu hrvaškega pokala pomeril s Hajdukom 23. maja. Do takrat je pričakovati, da bo uprava Dinama predstavila novega prvega trenerja. Pri Dinamu nastopa tudi občasni slovenski reprezentant Petar Stojanović.