V živo: Olimpija prodala najboljšega, koliko je zaslužil Mandarić?

Zadnji dan poletne tržnice v živo:

V Angliji, kjer je zadnji dan prestopnega roka pravcati šov, je bilo poletnega prestopnega okna konec že 9. avgusta, saj so se tamkajšnji klubi odločili, da želijo igralski kader popolniti, še preden se začne tamkajšnja premier liga. Na podoben način so Angležem sledili v Italiji, kjer je bilo poletne prestopne norišnice konec teden dni pozneje, zato pa je utegne biti noro v preostalih treh najboljših evropskih nogometnih ligah, kjer bo vsega skupaj konec danes.

Kako bo minil današnji dan v Franciji, kjer čakamo predvsem, ali bo še kakšno potezo povlekel bogati PSG, v Španiji, kjer morda lahko kakšen bogat nakup pričakujemo od madridskega Reala (bo na Santiago Bernabeu prišel Neymar?!), ki je bil letos poleti presenetljivo sramežljiv, in tudi v Nemčiji, kjer lahko Bayern München, Borussia Dortmund in še nekateri bogati klubi vedno poskrbijo za kakšen bogat prestop?

Issah Abass naj bi se danes bogato prodal v nemško prvo ligo in iz Olimpije odšel v Mainz. Foto: SPS/NK Olimpija Ljubljana

Olimpija bo bogato prodala Afričana, podobno se obeta tudi Celjanom

Z zanimanjem bomo pogledovali tudi v Slovenijo, kjer naj bi Olimpija danes uradno potrdila prodajo ganskega napadalca Issaha Abassa. Komaj 19-letni nogometaš, ki je v tej sezoni nase opozoril predvsem v Evropi, naj bi se preselil v nemškega prvoligaša Mainz, vsota, ki naj bi jo zanj prejeli slovenski državni in pokalni prvaki, pa naj bi imela sedem številk.

Pričakujemo tudi bogato prodajo Rudija Požega Vancaša iz Celja. Slovenski reprezentant, za katerega sta se v zadnjih tednih zanimala tako Olimpija kot Maribor, naj bi danes prestopil v belgijskega prvoligaša Oostende. Seveda pa lahko pričakujemo še kakšen nakup in morda tudi prodajo od kateregakoli slovenskega prvoligaša.

Se lahko namigi izpred nekaj dni izkažejo za resnične in Kevin Kampl prestopi v Barcelono? Foto: Vid Ponikvar

Kevin Kampl v Barcelono? Lahko preseneti Jan Oblak?

Morda prestop dočaka tudi kakšen slovenski reprezentant. V zadnjem času se je z menjavo kluba povezovalo predvsem napadalca francoskega Saint Etienna Roberta Berića, za katerega naj bi se zanimali kijevski Dinamo in še nekateri evropski klubi.

Omenjalo se je tudi bombastičen prestop Kevina Kampla iz RB Leipziga v Barcelono.

Vedno je vroč tudi zvezdnik Atletica, ki se zadnje čase ne javlja slovenskemu selektorju, Jan Oblak. Sploh zdaj, ko menda noče podaljšati pogodbe z Madridčani. Kdo ve, morda pa je septembrsko reprezentančno akcijo odpovedal zato, ker želi urediti prestop kam drugam … V zadnjem letu so ga večkrat povezovali s PSG. Bomo videli. Počakajmo do polnoči, ko bo vsega skupaj po večini evropskih držav konec.

Do kdaj traja poletna tržnica po Evropi?

V Angliji je bilo poletnega prestopnega roka konec 9. avgusta, v Italiji se je nogometna tržnica končala 17. avgusta. Danes bo prestopnega roka najprej konec na Portugalskem, kjer imajo klubi za nakupe čas do 13. ure. Ob 18. uri bo zastor padel tudi v Nemčiji, medtem ko bodo v Franciji in Španiji, podobno kot tudi v Sloveniji, klubi lahko nakupovali do polnoči.



Tako bo tudi v Albaniji, Avstriji, na Danskem, Cipru, v Grčiji, Gibraltaru, na Hrvaškem, Madžarskem, v Makedoniji, na Malti, Nizozemskem, Poljskem, Severnem Irskem, v Srbiji, na Škotskem, v Švici, Turčiji in Walesu.



Po nekaterih državah po Evropi bo tržnice konec še malce pozneje. V Armeniji 1. septembra, v Andori dan za tem, v Romuniji in Ukrajini 3. septembra, v Bolgariji in na Slovaškem 6., na Češkem 8., v Izraelu 17. in v San Marinu šele 21. septembra.

Rekordni nakupi poletne tržnice 2018/19:

117 milijonov evrov – Cristiano Ronaldo (iz Real Madrida v Juventus)

80 – Kepa (iz Athletic Bilbaa v Chelsea)

70 – Thomas Lemar (iz Monaca v Atletico Madrid)

67,8 – Riyad Mahrez (iz Leicester Cityja v Manchester City)

60 – Naby Keita (iz RB Leipziga v Liverpool)

62,5 – Allison (iz Rome v Liverpool)

59 – Fred (iz Šahtarja v Manchester United)

57 – Jorginho (iz Napolija v Chelsea)

40 – Douglas Costa (iz Bayerna v Juventus)

35 – Thibaut Courtois (iz Chelseaja v Real Madrid)

…

Koliko so letos poleti zapravili v najboljših evropskih ligah?

Trenutno je na vrhu pričakovano angleška premier liga, katere klubi so poleti zapravili kar milijardo in 420 milijonov evrov za nakupe. V italijanski prvi ligi se je poletno nakupovanje ustavilo pri milijardi in 140 milijonih evrov.



Morda se zgodi, da ju ujamejo španski prvoligaš, ki so na predzadnji dan poletne tržnice zapravili 868 milijonov evrov. Na četrtem mestu so francoski prvoligaši. Do zdaj so za poletne okrepitve zmetali 545 milijonov evrov, malo za njimi so Nemci, ki so odšteli 485 milijonov evrov.



Na šestem mestu angleška prva liga krepko zaostaja. Njeni člani so porabili 189 milijonov evrov.