Zadnjeuvrščeni v Angliji se bo poizkusil rešiti z novim trenerjem

Carvalhal nasledil Clementa na stolčku Swanseaja

Angleški prvoligaš Swansea je našel zamenjavo za trenerja Paula Clementa, ki so ga Valižani odpustili 20. decembra. Vajeti bo pri poskusu reševanja trenutno zadnjeuvrščene ekipe premier lige prevzel Portugalec Carlos Carvalhal, sodelovanje so sklenili do konca sezone.

Prejšnji trener Clement je v Swansea prišel pred slabim letom, po porazu proti Evertonu prejšnji teden pa je vodstvo kluba izgubilo potrpljenje. Swansea je na 20 tekmah zbral le 13 točk, do rešilnega 17. mesta, kjer je West Ham, pa ga loči pet točk.

Njegov naslednik bo Carvalhal, ki so mu v klubu podelili trenerski mandat do konca sezone z možnostjo podaljšanja. Za 52-letnega Portugalca je vabilo prišlo ob pravem času, saj je le nekaj dni pred tem izgubil službo pri drugoligašu Sheffieldu. Tam je delal od leta 2015 in je klub dvakrat pripeljal v končnico in do možnosti za uvrstitev v premier ligo, a ga je prvič ustavil Hull City, drugič pa Huddersfield. V tej sezoni pa ga je odnesla serija sedmih porazov pred božičnimi prazniki in padec moštva na 15. mesto.

Prvič se bo kot trener Swanseaja predstavil v soboto, ko se bo ta pomeril z Watfordom.