Zabil štiri gole, pobasal 40 milijonov evrov in pobegnil domov

Carlos Tevez je zapustil Kitajsko in se vrnil v Argentino

Leto dni pred iztekom pogodbe je Carlos Tevez zapustil Kitajsko in se vrnil k argentinskemu Boca Juniors, v matični klub, za katerega je po vrnitvi iz Evrope igral leto in pol.

Pri Shenhui iz Šanghaja so od njega pričakovali veliko, zanj so namreč decembra 2016 odšteli deset milijonov evrov odškodnine in z njim podpisali dveletno pogodbo, vredno nekaj manj kot 80 milijonov evrov.

Danes 33-letni junak navijačev Boca Juniors, ki je v Evropi navduševal v majicah West Ham Uniteda, Manchester Cityja in Uniteda ter torinskega Juventusa, je v enem letu v Šanghaju močno razočaral. Odigral je 20 tekem v vseh tekmovanjih in dosegel le štiri gole.

Imel je nekaj težav s poškodbami, navijači so mu očitali tudi razvajenost in ga označili za lenobo, ki misli le na to, kako bi se čim prej vrnila domov. Zameril se jim je tudi z nekaj nespoštljivimi besedami, ki jih je v nekem intervjuju izgovoril o kitajskem nogometu, in z odnosom do kluba, ki ga je mastno plačeval.

Kitajci so se v preteklosti ušteli že večkrat

Didier Drogba in Nicolas Anelka v Shenhui Foto: Reuters Tevez ni prvi spodrsljaj Shenhue, ki jo je drago stal. Za ta klub iz Šanghaja so v preteklosti igrali še nekateri sloviti nogometaši, za katere so Kitajci odšteli ogromno denarja.



Med njimi tudi nekdanji zvezdnik londonskega Chelseaja Didier Drogba in nekdanji dolgoletni francoski reprezentant, nekoč član madridskega Reala, londonskega Arsenala, PSG in še nekaterih klubov Nicolas Anelka. Prvi je v Šanghaju odigral le enajst tekem, drugi se je v 23 nastopih le trikrat vpisal med strelce.



Ob Tevezu sta za Shenhuo v prejšnji sezoni igrala še dva nogometaša zvenečih imen, nekdanja člana milanskega Interja, kolumbijski reprezentant Fredy Guarin in nigerijski reprezentant Obefemi Martins.

V prvenstvu šele 12., v ligo prvakov se niso niti uvrstili

Shenhua je v prejšnji sezoni - kitajska liga je na sporedu od marca do novembra - močno razočarala. V prvenstvu je bila šele 12., v azijsko ligo prvakov, v kateri se je potem zmage veselil slovenski reprezentant Zlatan Ljubijankič z japonsko ekipo Urawa Reds, pa se sploh ni uvrstila. V play-offu kvalifikacij je izpadla proti avstralskemu Brisbane Roarju.

Na argentinskega zvezdnika v Šanghaju ne bodo imeli lepega spomina. Foto: Reuters

Zaradi vsega tega je bilo jasno, da bo Tevez verjetno že po koncu prve sezone zapustil Kitajsko in izpolnil željo po vrnitvi v Boca Juniors. Zdaj se je to tudi zgodilo. S Kitajci je predčasno sporazumno prekinil sodelovanje in z velikanom iz Buenos Airesa podpisal enoletno pogodbo.

Carlos Tevez že trenira z Boca Juniors:

#Pretemporada2018 | Carlitos Tevez en la práctica de esta mañana en Cardales. #VamosBoca 💪 pic.twitter.com/2pYP0ReDHe — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 8, 2018

Z Boca Juniors je bil že dvakrat državni prvak, zdaj bo lovil tretji argentinski naslov.

Argentinsko prvenstvo se bo nadaljevalo konec tega meseca, po prvem delu sezone so Boca Juniors na prvem mestu s tremi točkami prednosti pred najbližjim zasledovalcem San Lorenzom.