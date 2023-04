Za ženski mundial se bosta potegovali tudi ZDA in Mehika

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je do roka prejela štiri izjave o interesu za organizacijo svetovnega prvenstva za ženske leta 2027, vključno s skupno kandidaturo ZDA in Mehike. Zanimanje sta poleg še ene skupne kandidature Nizozemske, Belgije in Nemčije izrazili še Brazilija in Južnoafriška republika.