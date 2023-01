Ognjemet in solze ob prihodu krste s Pelejem #video

Edson Arantes do Nascimento, kakršno je bilo polno ime nogometne ikone Peleja, je po dolgi bitki z rakom umrl 29. decembra, star 82 let.

Stadion Vila Belmiro Foto: Guliver Image Z rožami, dresi s številko 10 in slikami Peleja so konec tedna v Santosu okrasili stadion Vila Belmiro, kjer bo potekalo bedenje ob krsti legende brazilske nogometne reprezentance in kluba Santos. "Naj živi kralj," piše na transparentu visoko na tribuni. Na majicah pa: "Večno kralj." Ko so ponoči s policijskim spremstvom krsto pripeljali v Santos, je nebo razsvetlil ognjemet. Pričakujejo, da se mu bo prišlo poklonit na tisoče ljudi.

Priprave stadiona na bedenje za Pelejem (vir: Reuters):

Med njimi bo tudi novi predsednik Brazilije Luis Inacio Lula, ki je zaprisegel v nedeljo, prvega januarja. Na zaprisegi se je tudi on spomnil na Peleja. Poklonili so se mu z minuto molka. Njegov predhodnik Jair Bolsonaro je razglasil tridnevno žalovanje, ki se začenja ta ponedeljek. Pogreb bo v torek v ožjem družinskem krogu.

Minuta molka na inavguraciji novega brazilskega predsednika (vir: Reuters):