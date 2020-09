Vsi nogometaši Torina v karanteni, ogrožena tekma proti Atalanti

Torino je v soboto izgubil uvodno tekmo nove sezone italijanskega prvenstva za zaprtimi vrati proti Fiorentini (0:1)

Na nekatere tekme so navijačem sicer že dovolili vstop na stadione, minuli konec tedna na dve v pokrajini Emilija Romanja, potem ko je italijanska vlada dala zeleno luč in nekoliko omilila ukrepe v boju proti covidu-19. Do 7. oktobra si bo tekme lahko v živo ogledalo do največ tisoč gledalcev na tekmo.