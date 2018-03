Zahović mu bo rekel Dober dan, on pa ...

Vrnitev Agima Ibraimija v Ljudski vrt

Spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije bo ponudil kar nekaj čustvenih trenutkov, ko se bodo nogometaši, ki so v določenem klubu pustili močan pečat, prvič predstavili proti nekdanjim soigralcem v vlogi tekmeca. Pri tem bo prisotno veliko mešanih občutkov, različni pa bodo tudi odzivi najglasnejših navijačev.

Ko bo recimo Alexandre Cretu prvič po nepričakovanem zimskem prestopu v dresu Maribora gostoval v Stožicah, ne bo deležen pretirano veselega sprejema navijačev Olimpije.

Zahovića ima za vzor, kako se dela v klubu

V vijoličastem dresu je osvojil ogromno lovorik. Foto: Urban Urbanc/Sportida Drugačen primer pa bo danes, ko se bo v Ljudski vrt po dveh letih vrnil Agim Ibraimi. Nekdanji zvezdnik Maribora, brez katerega si strategi vijolic niso mogli zamisliti najmočnejše zasedbe v zvezni vrsti, bo pri 30 letih izkusil nekaj posebnega. Znova bo zaigral pred Violami, ki so mu hvaležne za vse, kar je storil za Maribor. Za klub, ki ga še vedno obožuje.

V slovenski prvi ligi je igral tudi za Olimpijo in Nafto, največje ime pa si je ustvaril prav v Mariboru. Še vedno ima rad vijoličast dres, kljub zapletom, po katerih se od štajerske prestolnice ni poslovil z nasmehom. Tudi športnemu direktorju Zlatku Zahoviću je po svoje že oprostil vse žaljivke, ki so leta 2016 odmevale na sončni strani Alp.

"To je del nogometa, s katerim se moraš znati sprijazniti. Jaz spoštujem vsakega, ki deluje v nogometu, in še naprej vztrajam pri tem, da mora imeti vsak Zlatka za vzor, kako se dela v klubu. On dela res fenomenalno. Včasih pač je takšen, kot je, ampak on vse dela za dobro kluba, ki ga ima rad. Osebno nimam nič proti klubu, nikoli nisem rekel nič slabega proti klubu. Veliko sem naredil z Mariborom in Maribor mi bo vedno pri srcu," je izpostavil lani v pogovoru za 24ur.com, takoj po krstnem nastopu v dresu Domžal.

Odkar nastopa za rumene, Domžale sploh še niso izpustili niti ene točke. Zadetka niso prejele že 572 minut zapored. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Odkar igra v klubu, ki domuje v Športnem parku ob Kamniški Bistrici, ga krasi izjemna ekipna statistika. Čeprav še ne nastopa na ravni, ki bi si je želel, in še vedno verjame, da so v njegovi igri rezerve, Domžalam prinaša imenitne rezultate. Za rumene je nastopil šestkrat, Rožmanova četa pa je dobila vseh šest tekem, pri čemer se mreža Domžal ni zatresla niti enkrat. To je najdaljši tovrstni niz v tej sezoni v Sloveniji.

Zadnji gol je dosegel leta 2015

Danes se bo pomeril s številnimi soigralci, s katerimi je nastopal tudi v ligi prvakov. Foto: Vid Ponikvar Nazadnje je v soboto padla Gorica s 3:0, Makedonec s slovenskim potnim listom pa še vedno čaka na strelski prvenec. Zelo blizu je bil letos na gostovanju v Novi Gorici, kjer so Domžale zlahka napolnile mrežo Ankaranu (4:0), ko je njegov prefinjen strel z roba kazenskega prostora zadel okvir vrat.

Ibraimi je v 1. SNL nazadnje zadel na Bonifiki. Ko so vijolice 13. decembra 2015 napolnile mrežo Kopru in zmagale kar s 5:0, je Ibraimi zasijal v polni luči. Dosegel je dva gola in sezono, v kateri se je spomladi skregal s športnim direktorjem Zahovićem in zaradi tega izpustil kar nekaj nastopov ob koncu sezone, zaznamoval z desetimi prvoligaškimi goli. To je bila njegova najuspešnejša strelska sezona, odkar tekmuje v 1. SNL.

Afera, ki so jo zakuhala žaljiva SMS-sporočila Zahovića, po kateri je Ibraimija doletel suspenz, ga je prisilila k odhodu. Odšel je v oddaljeni Kazahstan, kjer pa se pri Astani ni naigral. Trpel je, njegova nogometna forma pa nazadovala. Zato se je zelo razveselil sklenitve sodelovanja z Domžalami, poleg Maribora in Olimpije edinega slovenskega kluba, ki lahko z razlogom izpostavi višje tekmovalne cilje.

V Domžalah dobil tisto, kar je iskal

Pri 30 letih je prepričan, da lahko na igrišču ponudi še ogromno. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Začelo se ni sanjsko, saj je moral zaradi administrativnih razlogov preskočiti kar nekaj tekem. Domžalam je priskočil na pomoč šele v zadnjih tednih jesenskega dela, a hitro nakazal, da bo lahko aktualnim slovenskim pokalnim zmagovalcem v veliko pomoč.

Ko se je vrnil v Slovenijo, se je vedelo, da bo hitro napočil dan, ko se bo na tekmovališču srečal tudi z nekdanjimi soigralci, pa tudi funkcionarji, s katerimi je sodeloval v Mariboru. Danes bo prvič, odkar je prenehal nastopati v vijoličastem dresu, gostoval v Ljudskem vrtu. Na štadionu, kjer je Mariboru pomagal do številnih uspehov, na njem pa tudi poslušal himno lige prvakov in se veselil zadetku v mreži slovitega Chelseaja. Nastopil bo pred občinstvom, ki mu je pomagalo, da je postal eden najboljših makedonskih nogometašev zadnjega desetletja. Zdaj se trudi, da bi si povrnil nekdanji status.

V Domžalah je dobil tisto, kar je iskal. Mir, nekonfliktno okolje, motivirane soigralce in trenerja, ki mu pušča dovolj svobode, da lahko razvije svoje sposobnosti na želeno raven. Danes bo skušal svoje znanje predstaviti na derbiju 23. kroga proti Mariboru. Če se bo srečal z Zahovićem, ki ga je nekdaj oboževal kot drugega očeta, bo sledil profesionalni pozdrav.

Agim Ibraimi v 1. SNL: Olimpija: 28 tekem – 8 zadetkov

Nafta: 17 tekem – 0 zadetkov

Maribor: 107 tekem – 29 zadetkov

Domžale: 6 tekem – 0 zadetkov Skupaj: 158 tekem – 37 zadetkov

''Srečanje bo profesionalno. Dober dan, dober dan. Nekaj takega. Te stvari zanimajo ljudi, ker niso bili prisotni, a mi naslednji dan že obrnemo list. Razumem pa, da smo zanimivi medijsko in se o tem govori. Nič hudega,'' nam je pred meseci dejal Zahović o aferi, ki je polnila naslovnice leta 2016.

Lahko pokvari načrte vijolicam?

Ravno takrat, ko so Mariboru stvari toliko ušle z vajeti, da je to spretno izkoristila Olimpija in na krilih Roka Kronavetra osvojila državni naslov.

V trenerskem dvoboju se bosta danes spopadla Simon Rožman in Darko Milanič. Foto: Vid Ponikvar

Če bi danes Mariboru načrte pokvarile Domžale, bi lahko zmaji s sredinim uspehom na domači tekmi proti Rudarju še dodatno pobegnili Milaničevi četi in si še izboljšali možnosti za novi državni naslov. Bi se pa v primeru zmage Domžal zgodilo še nekaj. Kandidature za prvo mesto ne bi odpisali niti Domžalčani, saj bi se še korak približali vodilnemu dvojcu.

