Novost, s katero se želijo sodniki izogniti škandalom

Videonadzorni sistem prvič na svetovnem prvenstvu

Vsaka tekma na SP v Rusiji bo imela v centralnem videonadzornem sistemu (VAR) za celotno SP v Moskvi nadzornega sodnika ter tri sodniške pomočnike, vsi štirje videosodniki pa bodo le v pomoč glavnemu sodniku. Ta bo še vedno sprejemal vse končne odločitve, videosistem pa mu bo v pomoč pri spornih zadetkih, kartonih, spornih dogodkih v kazenskem prostoru ali napačnih odločitvah ob zamenjavi identitete igralca ali njegovega položaja (v kazenskem prostoru ali zunaj njega ...).

Včasih zaradi napak ni mogel zaspati

Nekdanji vrhunski sodnik Massimo Busacca je direktor sodniške organizacije Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Foto: Reuters "Tudi sodniki smo ljudje, se motimo, kdaj kaj ne vidimo zaradi različnih razlogov, ko pri odločitvah v delčku sekunde odločajo centimetri, ne metri. Sam mnogokrat, ko sem se napačno odločil, po več ur nisem mogel zaspati. Včasih me je to spremljalo tudi naslednje dni. Napake, na primer v finalu SP, ostanejo za vedno zapisane v zgodovini. S tem sistemom ne moremo zagotoviti stoodstotnih pravilnih odločitev, kar je praktično nemogoče, želimo pa se izogniti škandalom in najti odgovor, ali je bila odločitev sodnika čista zmota. Rezultati bodo Sistem VAR je v uporabi že v številnih državah. Tudi v italijanski prvi ligi. Foto: Reuters lahko bolj verodostojni," je dejal Busacca.

Devetinštiridesetletni nekdanji sodnik je na skupščini Mednarodnega združenja športnih novinarjev (AIPS) v Bruslju priznal, da so se na štirih velikih "testnih" tekmovanjih pokazale dobre in slabe strani, vendar je prvih toliko več in so na splošno pomembnejše, da uveljavitev sistema upravičujejo, saj ne bo nadomestil sodnikov na igrišču, ampak jim bo le v pomoč pri odločanju.

Pet zahtev na tekmo

Raziskava je na temelju 598 uradnih članskih tekem pokazala, da je uvedba VAR v za tekmo prelomnih primerih natančnost odločitev povečala s 94,1 odstotka na 99 odstotkov, preostanek pa največkrat zaradi človeškega dejavnika ostane sporen. Premori ob preverjanju so imeli le majhen vpliv na dejanski igralni čas.

Povprečno je bilo pet zahtev glavnih sodnikov za posredovanje videosodnika na tekmo ter le ena zahteva za ponovni pregled posnetka na tri tekme. V prvem primeru je bila končna odločitev glavnega sodnika sprejeta povprečno po 27 sekundah na tekmo, pri uporabi videoanalize pa po 78 sekundah.

Ena sama nepravilna odločitev ima lahko ogromne posledice

Na 346 tekmah, na katerih so uporabili VAR, je bil med sezonama 2016/17 in 2017/18 velik porast sprememb pri odločitvah. Med drugim pri rumenih kartonih 19,3 odstotka, pri simulacijah 43,7 odstotka, pri prekrških pa 8,8 odstotka.

Sistem VAR bo letos prebil led na največjem nogometnem tekmovanju, svetovnem prvenstvu v Rusiji. Generalko je imel lani, ko je na ruskih štadionih potekal pokal konfederacij. Foto: Reuters

"Vse to kaže, kako pomembna je uvedba sistema. Sodniki si gotovo ne želimo, da bi ekipa izgubila, če je bila čista enajstmetrovka ali prepovedani položaj pred zadetkom, pa to ni bilo dosojeno. Nogomet je med drugim tudi velik posel, lahko ga primerjamo z velikimi multinacionalkami. Ena sama nepravilna odločitev lahko stvari korenito spremeni, tako za ekipo kot za kariero nogometaša, tudi finančno, in nogomet naravnost kliče k taki spremembi," je dejal nekdanji nogometni sodnik iz Švice.

Izgubljajo se čustva, a se tudi veliko pridobi

Poleg omenjenih štirih videosodnikov bo v sobi VAR več pomočnikov. Foto: Reuters Soba z nadzornim centrom VAR bo v moskovskem mednarodnem tiskovnem središču in bo imela dodatni videosistem, če bi običajni sistem s 35 kamerami v kvalifikacijskem delu odpovedal. Prav zato ga ne morejo imeti na prizorišču vsake tekme, je navedel Johannes Holzmüller, vodja oddelka za inovacije nogometne videotehnologije Fife.

Poleg omenjenih štirih videosodnikov bo v sobi VAR več pomočnikov, med drugim tisti, ki bo iskal posnetek z najboljšim kotom kamere za določen položaj na igrišču. Vsa grafika, ki jo bodo sodniki uporabili, bo takoj na voljo tudi za televizijo, prav tako vse informacije, ki jih bodo na ta način dobili sodniki.

"Res je, v določenih trenutkih izgubljamo čustva, na primer ko na eni strani prva ekipa že proslavlja, nato pa se odločitev razveljavi in se igra nadaljuje. Toda pridobimo veliko, tudi pri vzgoji igralcev. Na poskusnih prvenstvih mladih je prvi rdeč karton pri udarcu s komolcem, ki so ga ugotovili s pomočjo sistema VAR, dosegel, da tega potem na prvenstvu ni bilo več. Vsi so vedeli, da jih spremljajo kamere in da bodo takoj na igrišču dobili rdeči karton," je omenil Busacca.

Preverjanje spornih odločitev prek videoposnetkov je bilo do zdaj uporabljeno na več kot tisoč tekmah v 13 državah. Tako je bilo tudi na letošnji prijateljski tekmi med Anglijo in Italijo. Foto: Reuters

Svet Fife je 17. marca letos v Bogoti odločil, da si bo prvič v zgodovini SP v Rusiji pomagal z videotehnologijo. Pred tem je novost 3. marca v Zürichu potrdil Mednarodni odbor za nogometna pravila (Ifab). Na svetovnem prvenstvu bo sodil tudi slovenski delivec pravice Damir Skomina.

Preverjanje spornih odločitev prek videoposnetkov je bilo do zdaj uporabljeno na več kot tisoč tekmah v 13 državah, tudi v najvišjih ligah v Italiji, Nemčiji, ZDA in Angliji, ter na pokalu konfederacij in klubskem SP.