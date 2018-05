Najtežje obdobje za sodnike v zgodovini nogometa

Predsednik NZS Radenko Mijatović

Svetovno prvenstvo v Rusiji, z naskokom največja nogometna večtedenska poslastica leta, je pred vrati. Uvodno dejanje, ko se bosta 14. junija na štadionu Lužniki v Moskvi pomerili gostiteljica Rusija in Savdska Arabija, je oddaljeno le še 37 dni.

V živo si ga bo najverjetneje ogledal tudi Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije, saj se bo tik pred začetkom prvenstva v Rusiji mudil na kongresu Mednarodne nogometne zveze (Fifa), nato pa si kot poseben gost ogledal nekaj srečanj.

''Z večjem veseljem bi si ogledal tekme v Rusiji, če bi na prvenstvu sodelovala slovenska reprezentanca, bomo pa imeli tam naše sodnike. Po njihovi zaslugi skoraj nobeno svetovno prvenstvo, odkar je Slovenija samostojna država, ni potekalo brez slovenskih predstavnikov v kakršnikoli obliki,'' se je spomnil tudi na obdobja, ko so čast prisotnosti slovenskega nogometa na največjih tekmovanjih reševali delegati.

V Rusiji je že deloval kot delegat

Prepričan je, da bo Rusija gostila enega izmed najbolje organiziranih svetovnih prvenstev v zgodovini. Foto: Vid Ponikvar Mijatović je v preteklosti opravljal veliko vlog, povezanih s sojenjem. Ni bil le sodnik, ampak tudi kontrolor sojenja in delegat na mednarodnih tekmah. Tudi v Rusiji.

''Takrat sem se prepričal, da znajo Rusi zelo dobro poskrbeti za varnost. Bil sem delegat na nekaterih tekmah evropskih tekmovanj v Rusiji, na katerih ni bilo nobenih incidentov. Že lani je pokal konfederacij pokazal, da je bila Rusija praktično že pripravljena na takšno tekmovanje. Zdaj se delajo le še zadnje malenkosti v smislu logistike, mobilnosti in varnosti, katere pomembnosti ne smemo zanemariti,'' nam je zaupal po slovesnem odprtju Ruske hiše navijačev v Ljubljani, ki se ga je udeležil skupaj z najboljšim slovenskim delivcem pravice Damirjem Skomino, pred katerim je zgodovinsko dejanje, saj bo poleti kot prvi Slovenec sodil tekme svetovnega prvenstva.

To mu ni všeč

Ogromno prahu so dvignile sodniške odločitve na srečanju v Madridu med Realom in Juventusom, na katerem so beli baletniki s skrajnimi močmi v četrtfinalu lige prvakov izločili italijanskega velikana. Foto: Reuters V zadnjem obdobju nogometni sodniki s svojimi odločitvami dvigajo ogromno prahu. Ni je skoraj tekme na najvišji ravni, pa naj si gre za ligo prvakov, ligo Europa ali pa največje klubske derbije, ko se ne bi razpredalo in potenciralo sporne sodniške odločitve. Skoraj več se govori o sodnikih, kot pa o zadetkih in zmagah, kar Mijatovića kot nogometnega strokovnjaka, tesno povezanega s sodniško stroko, zelo boli.

''Moram priznati, da mi to ni všeč. Zlasti zaradi tega, ker vem, koliko sodniki vlagajo v to delo. A nogometna igra je postala izredno hitra in dinamična. Dogodki se vrstijo en za drugim, težko je videti vse. Moram poudariti, da ni bilo nikdar težje soditi kot zdaj,'' je opozoril na okoliščine, s katerimi se skušajo čim bolje spoprijeti najboljši nogometni sodniki na svetu. Sodijo na tekmah, kjer je ogromna pokritost s številnimi kamerami, tako da skoraj nič ne ostane skrito. Se pa tudi dogaja, da kamere z različnih kotov včasih pokažejo drugačno intenziteto dogodka, zato čaka sodnike še toliko bolj zahtevno delo.

Nekatera mnenja bodo še vedno deljena

Na ruskih štadionih jim bo letos prvič na tekmah svetovnega prvenstva v pomoč sistem VAR (video asistenca sodnikov). Predstavil se je že lani na pokalu konfederacij.

Sistem VAR vključuje pomoč sodnikov, ki bodo imeli na voljo ogled video posnetkov. Foto: Reuters

''Bomo videli, kako se bo obneslo. V nekaterih državah ga že imajo. Resda so sistemi malce različni, a bodo pomagali razrešiti nekatere situacije. Vseh niti slučajno ne bodo mogli. Spomnimo se le nekaterih situacij, ki smo jih gledali po 20-krat ali 30-krat, a so mnenja še vedno ostala deljena. Tako bo tudi v takih primerih, ko bodo situacije zelo mejne. Na koncu bo potrebna odločitev sodnika. Tako, kot se odloči na igrišču, se bo moral tudi po ogledu in pomoči sistema VAR,'' je Mijatović predstavil sodniško novost, kar se tiče največjega nogometnega tekmovanja na svetu.

Roma je bila daleč od napredovanja

Skomina je v Evropi nazadnje sodil povratni polfinalni dvoboj lige prvakov v Rimu, po katerem se je Roma čutila zelo oškodovana. Foto: Reuters Doletela bo tudi Skomino. Ko je Koprčan sodil zadnjo odmevno tekmo, povratno polfinalno srečanje lige prvakov med Romo in Liverpoolom, ni uporabljal sistema VAR. In pošteno razjezil predsednika ter športnega direktorja rimskega kluba, ki si zaradi številnih spornih odločitev 41-letnega Primorca še bolj prizadevata, da bi sodniki na pomoč video tehnologije računali tudi na tekmah pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa).

''Skomina si je s svojim delom, prizadevnostjo in dolgim stažem na mednarodnih tekmah zaslužil, da bo sodil na svetovnem prvenstvu. Upam, da mu bo šlo dobro. Da zgradiš takšno kariero in prideš do takih vrhuncev, je potrebno 10 do 15 let dela. Ena tekma, kot je bila tista v Rimu, ne more uničiti tega. Tekma je bila zanimiva, a je bila Roma ne glede na to, kar se je dogajalo, zelo daleč od napredovanja. Videz zaradi končne zmage s 4:2 zelo vara,'' sporoča predsednik slovenske krovne zveze.

Ker kot predsednik NZS razmišlja o tem, da največje tekme sodijo najboljši sodniki, bi sojenje na težko pričakovanem derbiju med Mariborom in Olimpijo, ki bo 19. maja v Ljudskem vrtu, zaupal Skomini.

Skomina in Mijatović v družbi ruskega veleposlanika v Sloveniji. Foto: STA

''O tem odloča komisar za delegiranje sodnikov, je pa potrebno razmišljati o tem, da najboljše tekme sodijo najboljši sodniki,'' je dejal Mijatović.

To bi bil dobrodošel trening Skomine za junijske vrhunce, ki bodo sledili na ruskih prizoriščih, ko bodo dvoboje svetovnega prvenstva spremljale milijarde nogometnih navdušencev.