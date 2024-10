Ker so kritizirali VAR bodo pri Nottinghamu Forestu plačali kar 900.000 evrov kazni

Kazen so v Nottinghamu dobili zaradi objav ostrih in neposrednih kritik na družbenih omrežjih po aprilski tekmi z Evertonom, ki so jo izgubili z 0:3, na njej pa so, kot so menili v klubu, neupravičeno ostali brez treh dosojenih enajstmetrovk.

V zapisu so namignili, da je sodnik Stuart Attwell, zadolžen za nadzor Vara, navijač enega od tekmecev v boju za obstanek Lutona ter da so pred tekmo zahtevali njegovo zamenjavo, a neuspešno.

Ta sodnik je pozneje poročal o nadlegovanju in ustrahovanju navijačev.

Nottingham se je nazadnje rešil in kot 17. ostal v prvoligaški konkurenci, v novi sezoni je trenutno na desetem mestu premier lige.

"Pri Nottingham Forestu smo zelo razočarani zaradi kazni v višini 750.000 funtov. Še bolj pa nas skrbi, da je FA razmišljala celo o več kot milijonski kazni. To je popolnoma nesorazmerno, zato se bomo pritožili," so zapisali pri Nottinghamu.

