Veliki dan za slovenski futsal

Slovenska reprezentanca je v prvi tekmi kvalifikacij za EP 2022 v Jelgavi po zaslugi zadetka Kristijana Čujca zmagala z 1:0. Če bo danes v Laškem - dvoboj se bo začel ob 18.30 - ubranila prednost, si bo zagotovila nastop na evropskem prvenstvu.

"Čaka nas težka tekma. Z Latvijci imamo slabe izkušnje. Spomnim se, da smo z njimi že igrali in na koncu prišli do pozitivnega rezultata," se Čujec spominja razburljivega dvoboja v kvalifikacijah za EP 2012, na katerem so Latvijci v Laškem že vodili s 3:1, a je nato Slovenija preobrnila rezultat, zmagala s 4:3 in si zagotovila nastop na Euru. Čujec bo danes odigral že 125. tekmo v državnem dresu.

Na evropsko prvenstvo, ki ga bo med 19. januarjem in 6. februarjem 2022 gostila Nizozemska, so se že uvrstili Azerbajdžan, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Gruzija, Italija, Kazahstan, Nizozemska, Rusija in Španija.

Vsi izbranci Tomislava Horvata za tekmo z Latvijo:



Denis Totošković (Genova, Ita), Nejc Hozjan (Napoli, Ita), Igor Osredkar (Apfel Novo Vrijeme Makarska, Hrv), Kristjan Čujec (Dobovec), Žiga Čeh (Dobovec), Klemen Duščak (Dobovec), Igor Bratić (Litija), Matej Fideršek (Litija), Alen Fetić (Acqua Sapone, Ita), Jeremy Bukovec (Ptuj), Tjaž Lovrenčič (Saints Pagnano, Ita), Tilen Gajser (Ptuj), Nejc Kovačič (KMN Oplast Kobarid), Nikola Jandrić (Siliko).