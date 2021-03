Slovenija je razbila Švico, zabila ji je kar enajst golov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija je Švici zabila kar enajst golov. Nejc Hozjan je prispeval tri. Foto: Grega Valančič/Sportida

Izbranci Tomislava Horvata so na prvih štirih tekmah dvakrat tesno izgubili proti Špancem, v gosteh premagali Latvijo z 1:0, današnjega tekmeca pa doma odpravili kar z 12:1. Tudi tokrat so Slovenci odločno začeli in že po 15 sekundah je za 1:0 zadel Alen Fetić.

A že v isti minuti je Dylan Malta Barreira izid poravnal. Toda favorizirani Slovenci so v šesti minuti dvakrat zatresli švicarsko mrežo prek Igorja Osredkarja in Kristjana Čujca, v deseti pa je za 4:1 zadel še Nejc Hozjan, ki je v 15. minuti povišal na 5:1. Denis Totošković je minuto zatem zadel za 6:1.

V drugem polčasu so Slovenci le še potrdili visoko zmago, v 23. minuti je tretjič na tekmi zadel Hozjan, takoj zatem še Klemen Duščak in Žan Koren za 9:1, Totošković pa je v 26. minuti povišal na 10:1. Med strelce se je nato v 31. minuti vpisal še Tilen Gajser.

Slovenijo, ki je tako zelo blizu novemu preboju na EP, so na zadnjih dveh tekmah zastopali Denis Totošković, Nejc Hozjan, Žan Koren, Igor Osredkar, Kristjan Čujec, Žiga Čeh, Klemen Duščak, Igor Bratić, Matej Fideršek, Gašper Vrhovec, Alen Fetić, Jeremy Bukovec, Tjaž Lovrenčič in Tilen Gajser.

Kdo vse bo šel na EP?

Evropska nogometna zveza (Uefa) je za tokratno kvalificiranje za evropsko prvenstvo uvedla nov sistem tekmovanja. Dvaintrideset reprezentanc igra v osmih skupinah, v vsaki se ekipe pomerijo med sabo doma in na tujem.

Mesto na EP si bo zagotovilo osem prvakinj skupin, šest najboljših drugouvrščenih zasedb, za zadnje prosto mesto pa se bosta v dveh tekmah pomerila še sedma in osma drugouvrščena ekipa iz posameznih skupin.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo v futsalu, skupina 6:

Švica : Slovenija 1:11 (1:6)

Barreira 1.; Fetić 1., Osredkar 6., Čujec 6., Hozjan 10., 15., 23., Totoškovič 16., 26., Gajser 23., 31., Koren 24.



Latvija : Španija 1:12 (1:8)

Lestvica:

1. Španija 4 tekme - 12 točk

2. Slovenija 5 - 9

3. Latvija 4 - 3

4. Švica 3 - 0