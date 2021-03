V Laško prihaja prva reprezentanca sveta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Naš cilj je, da Španiji odščipnimo vsaj točko. Verjamem, da to zmoremo. Treba bo biti zbran vseh 40 minut, prvotni in osnovni cilj proti takemu tekmecu pa je, da dobro odigramo v obrambi. V napadu se nam bo ponudilo nekaj priložnosti, ki jih bo treba izkoristiti," pred spektaklom v Laškem razmišlja kapetan Igor Osredkar. Prvi obračun v začetku februarja je dobila Španija, ki je Slovence strla v zadnjih desetih minutah in slavila s 3:1.

V torek se bodo slovenski futsalisti pomerili še Švico.

Kvalifikacije za EP 2022, 4. krog: Sobota, 6. marec:

20.30 Slovenija - Španija Lestvica:

1. Španija 2 tekmi - 6 točk

2. Slovenija 3 - 6

3. Latvija 2 - 0

4. Švica 1 - 0

Slovenija za kvalifikacijski tekmi:

Denis Totošković (Genova ITA), Nejc Hozjan (A.S.D. FF Napoli ITA), Žan Koren (Pordenone ITA), Igor Osredkar (Apfel Novo Vrijeme Makarska HRV), Kristjan Čujec (FK Dobovec), Žiga Čeh (FK Dobovec), Klemen Duščak (FK Dobovec), Igor Bratić (FC Litija), Matej Fideršek (FC Litija), Gašper Vrhovec (FC Litija), Alen Fetić (SSD Acqua Sapone C5 SRL), Jeremy Bukovec (FC Ptuj), Tjaž Lovrenčič (US Saints Pagnano ITA), Tilen Gajser (FC Ptuj).