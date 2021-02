Z moško igro po presenečenje v Madrid

"Igramo proti najboljši ekipi na svetu, zagotovo bomo odigrali z vso močjo. Ob tem pa pokazali 120-odstotno angažiranost, motiv, željo in disciplino. Tega je Slovenija sposobna. Prepričan sem, da bomo pokazali dobro igro," pred obračunom v španski prestolnici razmišlja slovenski selektor Tomislav Horvat.

"Vemo, kaj jim ne ustreza"

"Ne bomo se spustili z njimi v totalno pokrivanje po celem terenu, ker so hitrejši od nas. Ta podatek imamo. Počakali jih bomo na sredini in potem agresivno stopili do njih. Špance je težko presenetiti. Vemo pa, kaj jim ne ustreza. To je zagotovo naša agresivnost, kontakt igra. Tokrat moramo biti še malce bolj čvrsti. Imamo pa še nekaj zamisli, ki jih bomo zagotovo uporabili," je še dodal.

Španija edinkrat pokleknila leta 2016

Slovenija in Španija sta do danes odigrali 16 tekem (ena zmaga Slovenije, dva remija in 13 zmag Španije), naša reprezentanca je prvo in edino zmago dosegla leta 2016 v dodatnih kvalifikacijah za SP 2016, ko je v nepozabni tekmi v mariborski dvorani Tabor gol za 1:0 je prispeval Alen Fetić.

Sistem tekmovanja: evropska nogometna zveza Uefa je za tokratno kvalificiranje na evropsko prvenstvo uvedla nov sistem tekmovanja. V osem skupin je razdeljenih 32 ekip, v vsaki skupini se ekipe pomerijo med sabo doma in na tujem. Mesto na EP si zagotovi osem prvakinj skupin, šest najboljših drugouvrščenih zasedb, za zadnje prosto mesto pa se bosta v dveh tekmah pomerili še sedma in osma drugouvrščena ekipa iz posameznih skupin.

Kvalifikacije za EP 2022, 3. krog: Torek, 2. februar:

20.45 Španija - Slovenija Latvija - Švica /preloženo/

Lestvica: 1. Slovenija 2 tekmi - 6 točke

2. Španija 1 - 3

3. Latvija 2 - 0

4. Švica 1 - 0