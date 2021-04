Dobovec bo nov evropski podvig lovil v Zadru

Turnir bi sprva moral biti v Zagrebu, a so lokalne zdravstvene oblasti zaprosile za uporabo Arene Zagreb v času pandemije novega koronavirusa. Turnir so tako preselili v dvorano Krešimirja Ćosića v Zadar.

Tam se bodo v četrtfinalu ob Dobovcu in Barceloni merili še Kairat Almaty in Benfica, Inter FS in Ugra Jugorsk ter Sporting CP in ruski KPRF.