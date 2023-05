Valencii znižali kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komisija za pritožbe španske nogometne zveze je delno ugodila pritožbi nogometnega prvoligaša iz Valencie v zvezi s primerom napadalca Reala Madrida Viniciusa, ki je bil žrtev rasističnega žaljenja navijačev Valencie. Delno zaprtje stadiona Mestalla so zmanjšali na tri tekme, denarno kazen pa so znižali na 31.000 evrov, je poročala dpa.

Španska nogometna zveza (RFEF) je pred tem izbrisala rdeči karton Brazilcu Viniciusu Juniorju. Ta je v zadnjih dneh v ospredju zaradi rasistično usmerjenih žaljivk proti njemu na nedeljski prvenstveni tekmi v gosteh pri Valencii.

Sodnik Ricardo de Burgos Bengoetxea je v sodniškem dodatku izključil Brazilca, ker je udaril tekmeca po pretepu z igralci Valencie. Sodniki v sobi za Var pa so videli, da je pravzaprav domači nogometaš prvi udaril Viniciusa, ta pa mu je vrnil.

Viniciusa so navijači pred tem žalili na rasni osnovi, kar je pripeljalo do desetminutne prekinitve tekme, pri čemer je Realov nogometaš kazal na ljudi, ki so ga žalili.

RFEF pa je objavil, da je klub dobil 45.000 evrov kazni ter zaprtje južne tribune na stadionu Mestalla za pet tekem.

Pri Valencii so menili, da je bila kazen "neproporcionalna" in "nepravična". Menijo, da škoduje navijačem, ki niso bili vključeni v "sramoten incident". Pri Valencii so se tako pritožili na kazen delnega zaprtja stadiona in bili s pritožbo delno uspešni.

Odločati mora še špansko sodišče

O primeru mora odločiti še špansko državno tožilstvo. Predstavniki Reala so namreč vložili kazensko ovadbo zaradi zločinov iz sovraštva, ker so na tekmi Viniciusa, ki je temnopolt, primerjali z opico.

Igralci in uradniki elitnega španskega prvenstva so po nedeljski tekmi pozvali k boju proti rasizmu v Španiji.

Pred torkovimi večernimi tekmami med Real Valladolidom in Barcelono ter Celto iz Viga in Girono so igralci obeh strani, pa tudi sodniki tekme, stali za transparenti z napisom "Rasizem, ven iz nogometa".

Iz LaLige so medtem sporočili, da bodo zahtevali večjo pristojnost za kaznovanje klubov, katerih navijači so bili krivi za rasistične zlorabe, potem ko so se počutili "nemočne" zaradi pomanjkanja trenutnih sankcij po zadnjem incidentu.

V skladu z državno zakonodajo lahko LaLiga trenutno samo zabeleži in poroča o incidentih, kazni pa redko izrečejo.

