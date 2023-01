V živo: zadnja pot legendarnega Peleja #video

V Braziliji so odredili tridnevno žalovanje, pogrebne slovesnosti so se začele v ponedeljek na stadionu Santosa v Sao Paolu, pokopali ga bodo v torek v ožjem krogu družine. Po treh dneh žalovanja imajo Brazilci še danes do 13. ure možnost na zadnji poti pospremiti nekdanjega napadalca.

Pogrebni sprevod bo Pelejevo krsto ponesel skozi sosesko, kjer še vedno živi njegova mati, do pokopališkega stolpa Memorial Necropole Ecumenica.

Dolgo v noč so čakali, da so se lahko prišli posloviti od Peleja. Foto: Guliverimage

Pele je boj z boleznijo izgubil v četrtek v 83. letu starosti. Za vedno se je poslovil v krogu družine v bolnišnici Albert Einstein v Sao Paulu. Njegova smrt odmeva po vsem svetu, v čast kralja nogometa so se množice zbirale na različnih celinah in se poslovile od moža, ki je poosebljal strast do športa, ljubezen do igre in domovine.

V živo: zadnja pot Peleja 11:06: Krsto Peleja naj bi s stadiona odpeljali ob 14. uri po slovenskem času. Foto: Guliverimage 10.48 V Santosu, kjer leži Pele, je ura trenutno nekaj pred sedmo. Pred stadionom Urbano Caldeira čaka še na tisoče navijačev in oboževalcev preminulega nogometaša. 10.30 Nekateri so se prišli od legendarnega Brazilca posloviti z bučnim navijanjem. 10.15 Trenutek, ko so Peleja prinesli na stadion, na katerem so se mnogi njegovi navijači prišli še zadnjič posloviti. 9.30 Pelejeva želja je bila, da ga pokopljejo v devetem nadstropju pokopališča v njegovem domačem mestu Santos. Mnogi njegovi navijači niso mogli zadrževati solz. Foto: Reuters 9.10 Mnogi so se od njega prišli poslovit v tišini in solzah. Številni so mahali z zastavami in njemu v čast peli pesmi. 9.00 Brazilska nogometna legenda trenutno počiva na stadionu Urbano Caldeira, kjer so ga položili na sredino igrišča.

