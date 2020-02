Z Nogometne zveze Slovenije so sporočili, da konec maja v Stožice prihajajo evropski prvaki Portugalci, ki bodo v Ljubljani odigrali eno zadnjih pripravljalnih tekem pred odhodom na evropsko prvenstvo. Med navijači je seveda takoj završalo, z njimi naj bi k nam prišel tudi Cristiano Ronaldo. Kaj pa, če se bo zgodilo to, kar se je dogajalo pred zadnjimi velikimi tekmovanji, in ga ne bo? Nič hudega. Portugalska reprezentanca ima v svojih vrstah še kar nekaj zvezdnikov.

"V Ljubljano prihaja Cristiano Ronaldo!" je danes močno odjeknilo v Sloveniji, potem ko so pri Nogometni zvezi Slovenije potrdili prijateljsko tekmo, o kateri se je šušljalo že nekaj časa. Odgovora na vprašanje, ki zanima 99 odstotkov tistih, ki se spogledujejo, da bi 31. maja prišli na tribune Stožic - ali bo s Portugalci k nam zares pripotoval tudi verjetno največji športni zvezdnik na svetu zadnjega obdobja in eden najboljših nogometašev vseh časov – na NZS seveda ne morejo potrditi.

Najprej zaradi tega, ker Cristiana Ronalda k nam morda ne bo iz povsem enostavnega razloga. Ker bo dan pred tem v Istanbulu s svojim Juventusom v finalu lige prvakov napadal lovoriko, ki jo želi pripeljati v Torino. Svoj peti naslov evropskega prvaka in tretjega za Juventus.

Drugič zato, ker je najboljši strelec v zgodovini portugalske reprezentance tako pomemben, da je "večji" od tamkajšnje nogometne zveze, ki svojega z naskokom največjega zvezdnika ne more obljubiti kar tako. Pri 35 letih, vsej svoji dominantnosti navkljub, ni več nedotakljiv in zato precej bolj previden pri doziranju obveznosti, ki jih ima. Teh pa ni malo. V tej sezoni je odigral že 34 tekem, od tega šest za reprezentanco. Do konca maja jih bo še kar nekaj in bo zagotovo utrujen.

Pogled na zadnja štiri leta ne prinaša optimizma, ampak ...

164 nastopov in 99 golov. To je Portugalčeva statistika v reprezentanci. Foto: Reuters Pogled na prijateljske tekme Portugalske pred zadnjimi velikimi tekmovanji za vse slovenske nogometne navdušence in tiste iz bližnjih držav, ki bi si radi v Ljubljano prišli v živo ogledati, kako nogomet igra CR7, ne zbuja optimizma. Pred zadnjimi tremi velikimi tekmovanji je prijateljske tekme Portugalske konec maja in v začetku junija izpuščal.

Pred svetovnim prvenstvom 2014 ga ni bilo na tekmah proti Grčiji in Mehiki, medtem ko je v generalki proti Irski zaigral. Dve leti pozneje ga pred evropskim prvenstvom, na katerem je šel s soigralci do konca in osvojil naslov, izpustil tekmi proti Norveški in Angliji. Na generalki proti Estoniji je igral. Podobna je bila zgodba pred svetovnim prvenstvom 2018. Takrat je izpustil tekmi proti Tuniziji in Belgiji, igral pa na zadnji tekmi pred odhodom v Rusijo, kjer je potem na otvoritveni tekmi proti Španiji zablestel s "hat-trickom."

Bo pripotoval v Ljubljano? Foto: Reuters Tokrat bodo Portugalci zadnjo tekmo pred odhodom na evropsko prvenstvo, na katerem jih v Budimpešti in Münchnu čakajo tekme proti zadnjima dvema svetovnima prvakoma Francijo in Nemčijo ter zmagovalko play-offa lige narodov, spet igrali s Španci, in sicer 5. junija, ko se bodo deset dni pred prvo tekmo na evropskem prvenstvu z njimi pomerili na štadionu Jana Oblaka Wanda Metropolitano v Madridu.

Brez strelca 99 reprezentančnih in 600 klubskih golov v Ljubljani, torej, če sodimo po izkušnjah iz zadnjih šestih let? Ne nujno. V letih 2014, 2016 in 2018 je petkratni dobitnik zlate žoge, verjetno največji nogometni zvezdnik, ki bi stopil na slovensko nogometno igrišče (vsaj če upoštevamo čas od slovenske samostojnosti, zagotovo), namreč s takratnim klubom Real Madridom vselej igral v finalih lige prvakov.

Pred tem, ko takšnih sladkih obveznosti ni imel, je za Portugalsko po pravilu na pripravljalnih tekmah pred odhodi na velika tekmovanja vedno igral. Takih pa je bilo za nogometnega bisera z Madeire že kar osem. Je pa res, da je bil ob prvem star 19 let, danes pa jih ima skorajda enkrat več …

Cristiano Ronaldo in prijateljske tekme tik pred velikimi tekmovanji:

Pred EP 2004:

29. maj 2004 Luksemburg (igral 45 minut) in 5. junij 2004 Litva (26 minut).



Pred SP 2006:

27. maj 2006 Zelenortski otoki (igral 61 minut) in 3. junij 2006 Luksemburg (igral 70 minut).



Pred EP 2008:

31. maj 2008 Gruzija (igral 45 minut)



Pred SP 2010:

24. maj 2010 Zelenortski otoki (igral 90 minut), 1. junij 2010 Kamerun (igral 90 minut) in 8. junij 2010 Mozambik (igral 27 minut).



Pred EP 2012:

26. maj 2012 Makedonija (igral 73 minut) in 2. junij 2012 Turčija (igral 90 minut).



Pred SP 2014:

31. maj 2014 Grčija (ni igral), 7. junij 2014 Mehika (ni igral) in 11. junij 2014 Irska (igral 65 minut).



Pred EP 2016:

29. maj 2016 Norveška (ni igral), 2. junij 2016 Anglija (ni igral) in 8. junij 2016 Estonija (igral 45 minut).



Pred SP 2018:

28. maj 2018 Tunizija (ni igral), 2. junij 2018 Belgija (ni igral) in 7. junij 2018 Alžirija (igral 74 minut).

Portugalcem zvezdnikov ne manjka, tudi če zraven ni CR7

Kakorkoli že, tudi če Portugalec in z njim prek 400 milijonov sledilcev, ki jih ima na nam najbolj znanih družabnih omrežjih (upoštevali smo samo Instagram, Facebook in Twitter), ne bo prišel v Ljubljano, bodo imeli slovenski nogometni navdušenci in obiskovalci iz bližnjih držav na igrišču največjega slovenskega štadiona videti marsikaj.

Joao Felix bo lahko v Ljubljani pozdravil svojega klubskega kapetana Jana Oblaka. Foto: Reuters

Koga? Napadalca Joaa Felixa, 126 milijonov evrov vrednega lanskoletnega poletnega nakupa Atletico Madrida, ki se pri komaj dopolnjenih 20 letih še prebija do pomembne vloge v portugalski reprezentanci, a že spada med najboljše mlade nogometaše na svetu. Enega najboljših vezistov na svetu Bernarda Silva, brez katerega si Josep Guardiola ne more zamisliti enajsterice Manchester Cityja in je blestel tudi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020. Ali pa Bruna Fernandesa, zvezdnika letošnjega januarskega prestopnega roka, za katerega je Manchester United odštel 55 milijonov evrov. Bočnega branilca Joaaa Cancela, za katerega je Manchester City torinskemu Juventusu lani poleti nakazal še deset milijonov evrov več.

Nelson Semedo. Foto: Reuters Zvezdnika Barcelone Nelsona Semeda, vezista Raphaëla Guerreira, ki igra pomembno vlogo pri Borussii Dortmund. Zdajšnjega napadalca nemškega prvoligaša Eintrachta Frankfurta Andreja Silvo, za katerega je Milan leta 2017 odštel 38 milijonov evrov. Neuničljivega Joaa Moutinha, ki pri 33 letih uspešno igra za angleški Watford, v portugalski reprezentanci pa je šel že čez 120 nastopov.

Pa nepogrešljivega branilca Leicester Cityja Ricarda Pereiro, tudi junaka finala zadnjega evropskega prvenstva Ederja, ki danes igra za moskovsko Lokomotivo, mladega krilnega napadalca Watforda, ki ga lahko v prihodnosti pričakujemo v majici kakega od evropskih velikanov Dioga Jota, in še številne zvezdnike iz najmočnejše portugalske lige.

Skratka, odličnega nogometa ne bi smelo manjkati, a seveda vsi upamo, da bo v Ljubljano prišel tudi tržno verjetno celo najbolj zanimiv akter športnega sveta. Držimo pesti.

