Ronaldovo neigranje v Seulu preiskuje še policija

"Preverjamo, ali je agencija nadaljevala organizacijo tekme, čeprav je že prej dobro vedela, da Ronaldo mogoče sploh ne bo igral," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal predstavnik južnokorejske policije.

Preiskava je sicer sledila kazenski ovadbi neimenovanega posameznika, ki je agencijo Fasta obtožil, da je z goljufijo pri prodaji vstopnic zaslužila 4,9 milijona dolarjev.

V agenciji so namreč oglaševali, da pogodba z italijanskim prvakom Ronalda obvezuje, da mora odigrati vsaj 45 minut tekme, zato kupcev vstopnic ni opozorila, da Portugalec morda sploh ne bo stopil na zelenico.

Ronaldo je, kot so sporočili iz Juventusa, zaradi utrujenosti preventivno celotno prijateljsko tekmo proti zvezdniškemu moštvu južnokorejske lige obsedel na klopi in ni vstopil v igro, kar je že na tekmi pred mesecem dni razjezilo 65.000-glavo množico na razprodanem stadionu.

Južnokorejci so Juventus obtožili prevare in zahtevali opravičilo, a je torinski klub obtožbe zavrnil. Predsednik stare dame Andrea Agnelli je pojasnil, da Ronaldo ni igral, ker mu je tako svetovalo zdravniško osebje.

Policija je še dodala, da lastnik agencije Fasta ne sme zapustiti države, saj ga v kratkem čaka zaslišanje v zvezi z dogodkom.

Jezni navijači tožijo agencijo

Več kot dva tisoč južnokorejskih ljubiteljev nogometa se je odločilo za tožbo športne agencije, ki je obljubljala, da bo portugalski superzvezdnik proti korejskim nogometašem odigral vsaj en polčas.

Prireditelji tekme so ob najavi dogodka dejali celo, da imajo z Juventusom pogodbo, v kateri piše, da bo Ronaldo odigral vsaj 45 minut prijateljske tekme. To je bil za ljubitelje nogometa v Južni Koreji pravi magnet, saj so 65 tisoč vstopnic pokupili v dveh urah in pol.