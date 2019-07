Čeprav se je med tednom dogajalo marsikaj, omenimo samo filmski pretep Seada Kološinca z oboroženimi roparji in truplo v hiši nogometaša Arsenala , smo vseeno našli še deset preostalih tem, ki so na tak ali drugačen način pritegovale pozornost v nogometnem svetu.

Kliknil na "past" in prekinil predstavitev zvezdnika

Začnimo kar s predstavitvijo zdaj že nekdanjega soigralca Jana Oblaka pri Atleticu, Brazilca Filipeja Luisa, ki se je preselil v domovino. Flamengo je v ta namen organiziral novinarsko konferenco, ki pa jo je zmotil zvok iz filmov za odrasle. Pred začetkom je eden izmed novinarjev namreč brskal po Twitterju in naletel na "past", ki jih tam vsakodnevno ne manjka.

Govori se, da je odprl posnetek, na katerem daje Sead Kološinac, nesporni junak preteklega tedna, izjavo po spopadu z oboroženimi roparji, a nekdo je star posnetek prekril z avdiogradivom iz filma za odrasle in v zadrego spravil nemalo ljudi.

Opozorilo: glejte vse do konca in pazite, da ob vas ni dekle ali žena:

Mojstrovina, o kateri že več dni govori ves Otok

Ime John McGinn vam zagotovo ne pove kaj dosti, a o njem že več dni govori ves Otok. Zakaj? Škotski reprezentant in član Aston Ville je na prijateljski tekmi proti Charltonu dosegel zadetek, ki ga ne vidiš vsak dan.

Vse skupaj je močno spominjalo na slalome, ki jih je že večkrat uprizoril Lionel Messi, na koncu pa je Škot še neubranljivo zadel. Poglejte si to mojstrovino.

Korejec si je privoščil svojega trenerja

Tukaj je v glavni vlogi Korejec Heung-min Son, ki je znan po tem, da je eden največjih šaljivcev v slačilnici Londončanov. Po prijateljski tekmi v Singapurju proti Juventusu so tamkajšnji navijači začeli udirati na igrišče in se želeli fotografirati z zvezdniki.

Vlogo varnostnika je prevzel kar eden izmed trenerjev Tottenhama, ki je pogumno branil igralce, vse skupaj pa je na šalo obrnil korejski zvezdnik. Trenerju se je prikradel za hrbet, ta pa ga je skoraj odnesel z igrišča. Ko je videl, da se z njim šali Son, je Korejca klofnil okoli ušes, Dele Alli in druščina pa so padli v smeh.

Smola kapetana lončarjev samo za tiste z dobrim želodcem

Klubi se intenzivno pripravljajo na novo sezono, ki pa je žal ne bo dočakal nesrečni kapetan Stoke Cityja Ryan Shawcross. Robustni angleški branilec si je pri enem izmed posredovanj namreč zlomil nogo.

Pri drsečem štartu mu je zavilo nogo, ta pa se je vdala pod težo telesa in počila na pol. Nesrečnega Angleža so nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer so potrdili, da ga čaka dolgo okrevanje.

Na novinarski konferenci gledali le njo

Postavna predstavnica za javnost Crvene zvezde Tatjana Šajković je bila v preteklem tednu zvezda domala vseh medijev na Balkanu. Pred evropsko tekmo s finskim HJK je postavna in obdarjena Srbkinja pred medije stopila v majici z globokim dekoltejem, ki je v zadrego spravljal tudi trenerja Beograjčanov Vladana Milojevića.

Ta se je le s težavo upiral, da Šajkovićeve ni večkrat pogledal tja, kamor so strmeli vsi novinarji, a treba je reči, da je zadevo izpeljal zelo profesionalno.

Vsi zapisi o piarovki Beograjčanov so očitno prišli do lepe Tatjane, ki se je nekaj dni kasneje na novinarski konferenci pred tekmo srbskega prvenstva z Radničkim povsem drugače oblekla, a spomin na sredino tedna je bil še kako živ. Ni kaj, lepa je tale Tatjana.

“Sa žaljenjem moram da kažem da ćemo izgubiti Branka jedan duži vremenski period, ali to sve treba da ojača prvenstveno njega, a potom i sve nas. Siguran sam da će se vratiti i ponovo biti sa nama”, rekao je šef Milojević povodom povrede našeg Jovičića.



🔴⚪️#fkcz pic.twitter.com/cWLMZvYy7Y — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) July 26, 2019

Pijani navijač skušal fizično obračunati z Messijem

Medtem ko se Barcelona že resno pripravlja na novo sezono, so trije zvezdniki – Lionel Messi, Jordi Alba in Luis Suarez – konec prejšnjega tedna izkoristili za oddih na Ibizi.

Ob prihodu na koncert je Argentinca pričakalo neprijetno presenečenje, saj je domnevno opiti navijač z njim skušal fizično obračunati. Do pretepa na koncu ni prišlo, saj so svoje delo odlično opravili varnostniki in zvezdnika katalonskega ponosa nepoškodovanega spravili na varno.

V nadaljevanju večera se je brezskrbno zabaval s svojo izbranko in prijatelji, po koncertu pa je dogodek ponovno zapustil v spremstvu varnostne službe.

Nemški nogometaš v družbi lepih dvojčic

Nogometaš nemškega drugoligaša Köln Vincent Koziello je s širnim svetom delil posnetek, kako se žoga z lepima in popularnima dvojčicama Jakić. Čeprav ne gre za nek nogometni presežek, je posnetek nemudoma pograbil nemški Bild in iz tega naredil zgodbo. Nemki hrvaškega porekla sta pokazali, da nista le lepi in postavni, pač pa tudi to, da imata kar nekaj nogometnega znanja. Žoga kar nekaj časa ne pade na tla.

Nemki imata na Instagramu 174 tisoč sledilcev. Poglejte si, zakaj:

Dvojčici Jakić sta veliki ljubiteljici nogometa:

Karaoke nogometašev Juventusa

Kot je v nogometnih ekipah običaj, novince v ekipah čaka krst. Pri Juventusu so tega opravili kar po večerji, izognil pa se ga ni niti povratnik v ekipo, dolgoletni kapetan stare dame Gianluigi Buffon. Kako jim je šlo, si poglejte kar sami, a lahko rečemo, da so se fantje izkazali.

Še posebej Buffon in Gonzalo Higuain, medtem ko so imeli Adrien Rabiot, Matthijs de Ligt in Merih Demiral veliko treme.

Ko se Ronaldo spremeni v limono

Tako kot številni evropski velikani, je tudi Juventus del priprav opravil v Aziji. Torinčani so pred dnevi merili moči z zvezdami korejske lige in se na koncu komaj rešili poraza. Korejske zvezde so že vodile s 3:1, na koncu pa sta staro damo za končnih 3:3 priključila Blaise Matuidi in Matheus Pereira.

Bolj kot po rezultatu pa si bodo navdušenci nogometa, še posebej tisti, ki jim Cristiano Ronaldo ni preveč pri srcu, ta obračun zapomnili po kislem obrazu Portugalca, ki mu slavje zadetka Cesinhe ni bilo preveč všeč. Brazilec je po zadetku slavil v slogu Portugalca, nato pa še pokazal na klop, kjer je sedel veliki zvezdnik. Ronaldo ni vedel, kaj bi, na koncu pa se je le kislo nasmehnil.

Cesinha z morda ne preveč posrečeno šalo ni želel nič slabega, po zadetku je tudi stekel do klopi Juventusa in se mu večkrat priklonil. Tudi Ronaldo Brazilcu ni zameril in mu je po tekmi podaril tudi dres, ki ga je bil 29-letni član ekipe Daegu neizmerno vesel.

Brazilian Cesinha giving tribute to the Greatest by imitating his celebration,

Pointed towards his idol,

Went towards the bench to worship him,

And then his idol, the GOAT approving it by "thumb up👍"

A moment of respect👌@Cristiano Ronaldo🐐🙌 pic.twitter.com/NSpZDKPOfK — B3 (@b3naldo7) July 27, 2019 Cristiano with Cesinha at the end of the first half.. pic.twitter.com/UZg66vrtMI — Forza Juventus (@ForzaJuve2017) July 26, 2019 KLeague All Stars Cesinha got his prize👌👌 pic.twitter.com/tRCkzQaMhA — B3 (@b3naldo7) July 26, 2019

Jezni Južnokorejci v tožbo agencije Več kot dva tisoč južnokorejskih ljubiteljev nogometa se je odločilo za tožbo športne agencije, ki je obljubljala, da bo portugalski superzvezdnik proti korejskim nogometašem odigral vsaj en polčas. A ga ni. Prireditelji tekme so ob najavi dogodka dejali, da imajo s Juventusom pogodbo, v kateri piše, da bo Ronaldo odigral vsaj 45 minut prijateljske tekme. To je bil za ljubitelje nogometa v Južni Koreji pravi magnet, saj so 65 tisoč vstopnic pokupili v dveh urah in pol.

Kdo ima lepšo?

Ko smo že pri Portugalcu, je prav, da malce pod drobnogled vzamemo izbranki najboljših dveh nogometašev na svetu Ronalda in Messija, Georgino Rodriguez in Antonello Roccuzzo.

V teh poletnih dnevih ne skoparita z vročimi fotografijami na Instagramu, kjer imata skupaj kar 22 milijonov sledilcev. Za vas smo na kup zbrali zadnje objave obeh deklet, sami pa ocenite, katera je bolj simpatična.