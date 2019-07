Velikodušna akcija Američanov, ob kateri solze silijo v oči

Turki so šli s predstavitvijo novih dresov res daleč

Ne samo na igrišču, vse bolj je za nogometne klube pomembno tudi to, kaj in kako ustvarjajo ob igrišču. Službe, ki skrbijo za takšne in drugačne promocije, so pri nekaterih največjih klubih na svetu tako velike, da se jih verjetno ne bi sramovale niti največje svetovne korporacije, in tudi vse bolj domiselne.

Zdaj je obdobje, ko klubi vsepovsod po svetu predstavljajo drese za nove sezone. Nekateri to počno na preprost način, drugi vse skupaj zapakirajo nekoliko drugače, pri turškem prvoligašu Trabzonsporju pa so šli zelo daleč in posneli kratek film, ki traja več kot dve minuti. V njem glavno vlogo igra majhen deček iz revnega okolja, ki sanja o tem, da bi igral za Trabzonspor in oblekel njegov dres.

Na koncu se izkaže, da so se njegove sanje izpolnile, ta majhen deček pa ni nihče drug kot eden glavnih zvezdnikov Trabzonsporja, 20-letni vezist Abdülkadir Ömür, sicer tudi turški reprezentant, o katerem utegnejo kmalu slišati tudi v preostalem delu nogometnega sveta. Turški nogomet je ta mladenič, ki je prve nogometne korake naredil prav pri Trabzonsporju in je trenutno njegov prvi obraz, namreč že obnorel. Kakšna je njegova vloga v videu ob predstavitvi novih dresov, pa si lahko ogledate spodaj.

Drama ob igrišču, trenerju Dinama med tekmo zastalo srce

V nedeljo je romunski prvoligaš Dinamo v drugem krogu državnega prvenstva gostil Universitato Cracovio in izgubil z 0:2, a veliko bolj kot o samem rezultatu se je po svetu govorilo o dramatičnem dogajanju na štadionu v Bukarešti. Po 24 minutah tekme se je namreč zgrudil domači trener Eugen Neagoe, ki mu je bilo že pred tem slabo in je težko dihal. Enainpetdesetletnemu trenerju je, kot se je izkazalo pozneje, ko so ga odpeljali v bolnišnico, zastalo srce, a je k sreči preživel, njegovo stanje pa naj bi bilo stabilno.

Vzrok? Neagoe je na klop 18-kratnega romunskega prvak - ta je v krizi in na nov naslov čaka že več kot desetletje - sedel pred začetkom te sezone, zanj pa je bil skoraj usoden stres. Ob debiju na klopi Dinama je namreč doživel boleč poraz z 0:5 proti Viitorulu in se takoj znašel na udaru navijačev. Na dan tekme naj ne bi nič jedel in tudi premalo pil, pokadil pa kar nekaj cigaret, kar bi bilo skorajda usodno zanj. K sreči ni bilo, je pa seveda vprašanje, ali se bo vrnil na klop Dinama.

Presenetljivo so se sodniki in vsi prisotni odločili, da se bo tekma ob rezultatu 0:0, ki je bil takrat izpisan na semaforju, nadaljevala. Pretreseni domači nogometaši, med katerimi so nekateri ob dramatičnem dogajanju potočili tudi nekaj solz, niso bili zmožni iztržiti kaj več od poraza z 0:2 in so tako po dveh prvenstvenih krogih nove sezone prikovani na dno lestvice brez samcate točke in z razliko v zadetkih 0:7.

Za Dinamo je bila ta izkušnja še toliko bolj travmatična, saj je pred tremi leti, potem ko se je zgrudil na igrišču, zaradi zastoja srca umrl njihov nekdanji nogometaš Patrick Ekeng.

Kapetan Olimpije pošteno nasmejal z objavo po drami v Rigi

Za nogometaši Olimpije je sijajen teden. Najprej so po preobratu v Rigi izločili tamkajšnji Rigas in se uvrstili v drugi krog kvalifikacij za ligo Europa, potem so v drugem prvenstvenem krogu poskrbeli za preobrat proti Domžalam v Stožicah in po zaostanku z 0:2 zmagali s 4:2, tako da so po dveh prvenstvenih krogih z maksimalnim izkupičkom točk na vrhu lestvice. Za še večje veselje Ljubljančanov pa skrbi pogled na točke njihovih največjih tekmecev Mariborčanov, ki imajo samo eno.

Dramatično je bilo za Olimpijo in predvsem njene navijače predvsem med tekmo v Rigi, kjer so zmajčki lovili preobrat po presenetljivem domačem porazu proti Rigasu z 2:3. Vse do sodnikovega dodatka jim ni uspevalo in zdelo se je, da se bodo od Evrope hitro poslovili. Vodili so za 1:0 in bili "prekratki" za en zadetek. Potem pa je v 93. minuti udaril Luka Menalo, zabil gol in poskrbel za veliko veselje med Ljubljančani. Med temi srce za Olimpijo verjetno najbolj bije njihovemu kapetanu Nejcu Vidmarju, ki je po zadnjem sodnikovem žvižgu ponorel od veselja. Da se je zelo razveselil zadetka, ki je Olimpiji priskrbel še vsaj dve evropski tekmi, pa je potrdil tudi z objavo, ki jo je na Instagram prilepil takoj po koncu tekme.

"Ne more nam noben nič," je zapisano ob fotomontaži, na kateri znani srbski pevec Mitar Mirić pozira ob zeleno-belih barvah. Verjetno ni treba poudarjati, ampak vseeno: s tem je seveda meril na verz najbolj znane Mirićeve pesmi, ki gre takole: "Ne može nam nitko ništa, jači smo od sudbine." (Nihče nam nič ne more, močnejši smo od usode, op. p.) Gre za verz, ki ga med športniki nismo slišali prvič in verjetno niti ne zadnjič. Se še spomnite prepevanja Uroša Zormana in slovenskih rokometnih reprezentantov iz leta 2016?

Velikodušna akcija Američanov, ob kateri solze silijo v oči

Iz Seattla prihaja srce parajoča zgodba, ob kateri pa vam bo vsaj malo toplo pri srcu. Tam namreč za levkemijo boleha osemletni Bheem Goyal, čigar največja življenjska želja je, da bi nekoč oblekel dres tamkajšnjega člana severnoameriške profesionalne nogometne lige MLS Seattle Sounders. Pri tem so nesrečnemu dečku, ki se bori s hudo boleznijo, s pomočjo akcije "Make a wish" (zaželi si nekaj, op.p.) vsaj za en dan narisali nasmešek na obraz.

Z njim so namreč podpisali pogodbo, na prijateljski tekmi proti Borussii Dortmund pa osemletnemu Goyalu omogočili, da je obračun z velikanom nemškega nogometa, ki so ga Američani sicer izgubili z 1:3, začel med vratnicama Seattla. Pred tem so ga cel dan gostili v svojem klubu in poskrbeli, da je vsaj za en dan pozabil na hudo bolezen, s katero se bori. Upajmo, da jo bo premagal. Srečno!

Messi na plaži šokiral britanskega najstnika

Še en dan v življenju mladega nogometnega navdušenca, ki ga ta ne bo pozabil nikoli. Tokrat je zanj poskrbel Lionel Messi, ki po razočaranju na južnoameriškem pokalu v Braziliji rane celi na Karibskem otočju, natančneje v otoški državici Antigva in Barbuda. Tam je najbolje plačani nogometaš na svetu, ki na leto v žep pospravi okoli sto milijonov evrov, najel vilo, ki seveda ni bila poceni (več kot 5000 evrov na noč), dneve pa preživlja tudi ob igranju nogometa skupaj s svojimi tremi sinovi.

Tako je bilo tudi en dan prejšnji teden, ki ganek angleški šolar, ki je s svojo družino prav tako počitnikoval na istem otoku, zagotovo ne bo pozabili nikoli. Medtem ko se je igral z nogometno žogo, je do njega pristopil oče Lionela Messija Jorge, mu vrgel žogo in ga povabil, naj se priključi brcanju s petkratnim najboljšim nogometašem leta na svetu in njegovim sinom Thiagom.

"Igrali smo 45 minut in bilo je nepozabno. Potem sva šla skupaj še v vodo in plavala. Pozneje pa smo odšli še na čolniček in se zabavali. Angleško ne zna dobro, zato je iz španskega jezika v angleščino to, kar je povedal, prevajala njegova žena, ki angleško obvlada, je pa bil zelo prijazen in se do mene obnašal, kot da bi bil moj oče. Nogomet pa, seveda, obvlada. Tako kot tudi njegov sin Thiago. Tega dne zagotovo ne bom pozabil nikoli. Noro je bilo. To je bil najlepši dan v mojem življenju," je navdušeno razlagal 11-letni Britanec Mackenzie O'Neill, ki so ga takoj kontaktirali iz argentinskega športnega dnevnika Ole in z njim naredili intervju.

Lionel Messi in Mackenzie O'Neill:

Takole je Lionel Messi igral nogomet na plaži:

Lionel Messi in njegova družinica:

Novinar Ibrahimoviću zastavil vprašanje, ki mu ga ne bi smel

Pred mestnim derbijem v severnoameriški ligi MLS med Los Angeles Galaxyjem in Los Angeles FC je eden izmed ameriških novinarjev opravil intervju z Zlatanom Ibrahimovićem, ki navdušuje v majici Galaxyja, in si švedskega super zvezdnika drznil vprašati, ali je res najboljši nogometaš v ligi. Ob tem pa mu pod nos pomolil 30-letnega Mehičana Carlosa Velo. Napadalca Los Angeles FC, ki je do mestnega derbija zbral 19 golov in 12 asistenc.

"Daleč najboljši," je odgovoril nekdanji zvezdnik evropskega nogometa, ki šteje že 37 let, na novinarjevo vprašanje, ki ga je malce razjezilo. "On je zdaj na vrhuncu svoje kariere. Koliko je star?" je Ibrahimović nadaljeval. "Star je 29 let, je na vrhuncu kariere. Kje sem bil, ko sem bil star 29 let, jaz?" je potem vprašal novinarja. Ko je dobil odgovor, da v Evropi, kjer je navduševal v majicah Ajaxa, Juventusa, Interja, Milana, PSG in tudi Manchester Uniteda, pa je dodal še tole: "Velika razlika. Natanko to."

No, dan za tem pa je svoje besede Ibrahimović še podkrepil. Pri zmagi Los Angeles Galaxyja nad Los Angeles FC je zabil hat-trick in poskrbel za zmago svoje ekipe s 3:2. Je pa res, da tudi Vela na tej tekmi ni bil prav slab. Zabil je oba gola za goste.



Kakšna pa je njuna statistika v tej sezoni? Ibrahimović je pri 16 zadetkih v 17 nastopih. Vela jih je v 20 tekmah zbral 21.

Intervju z Zlatanom Ibrahimovićem:

Zlatan in full Zlatan mode 👀



Hat-trick Zlatana Ibrahimovića:

This is the highlight of that most talked about Zlatan Ibrahimovic's perfect hattrick.



Komičen avtogol ruskega vratarja

V švicarski prvi ligi sta se pretekli teden v prvem prvenstvenem krogu v Sionu, kjer si je tamkajšnjo prvenstveno uverturo s tribun ogledalo 11 tisoč gledalcev, udarila Sion in Basel. Pri vodstvu gostov z 2:1 so domači napadali za izenačenje in upali na vsaj točko, potem pa je 23-letni ruski vratar Siona Anton Mitruškin poskrbel za veliko napako, po kateri so gostje prišli do vodstva s 3:1 in si zagotovili tri točke. Do konca tekme so zabili še en gol, zmagali s 4:1, a bolj kot to je po spletu zaokrožila komična napaka, ki si jo je privoščil Rus, ki vrata Siona brani že četrto sezono. Oglejte si, kaj mu je "uspelo".

REPLAY 🎬 | What can you say? 😳



Grozljiv prekršek na prijateljski tekmi Liverpoola, ki je dvignil veliko prahu

V noči na ponedeljek sta se v Bostonu na prijateljski tekmi pomerila evropski prvak Liverpool in španska Sevilla, ki je zmagala z 2:1. To so tekme, na katerih trenerji evropskih velikanov priložnost nudijo tudi nekaterim mlajšim, za zdaj še neznanim nogometašem, dva takšna pa sta tokrat poskrbela, da je za njuni imeni danes slišal marsikdo. No, pravzaprav je za to poskrbel samo eden od njiju.

Mladi, 22-letni branilec Seville Joris Gnagnon je namreč v 76. minuti z "mesarskim" prekrškom ustavil mladega upa Liverpoola Yasserja Laroucija in poskrbel, da je moral komaj 18-letni branilec evropskih prvakov, ki na nastop v njihovi majici na uradni tekmi še čaka, igrišče zapustiti na nosilih. Gnagnon je bil izključen, njegov grob prekršek pa je pošteno razjezil marsikoga in dvignil precej prahu, zato ne čudi, da se je po tekmi Francoz oglasil kar z javnim opravičilom.

"Rad bi se opravičil nogometašu, njegovi družini, Liverpoolu in vsem njegovim navijačem. To je bila grozna poteza z moje strani. Ne vem, kaj se mi je zgodilo. Takšne stvari se ne bi smele dogajati. Z mislimi sem pri igralcu in njegovi družini," je zapisano v izjavi, ki jo je Gnagnon objavil na svojem Twitter profilu.

Tole je grozljiv prekršek s tekme v Bostonu:

A friendly? 🤔



Opravičilo, ki ga je objavil Joris Gnagnon:

Ne samo nogometaši, zdaj so zvezdniki tudi njihovi menedžerji

Ni skrivnost, da so menedžerji nogometnih zvezdnikov vse bolj vplivni, nad čemer se pritožujejo številni nogometni delavci, očitno pa smo prišli že tako daleč, da so zvezdniki postali tudi oni. Mino Raiola, ki je pred leti zaslovel s tem, da je bdel nad nogometno potjo Zlatana Ibrahimovića, ki je njegov način dela opeval tudi v svoji odmevni avtobiografiji, je zagotovo eden od največjih zvezdnikov med nogometnimi menedžerji.

Ta nizozemski menedžer italijanskih korenin ima "pod sabo" številne nogometaše, ki spadajo med najboljše na svetu. Paul Pogba, Marco Verratti, Mario Balotelli so eni izmed njih, po novem pa skrbi tudi za kariero zlatega dečka svetovnega nogometa Matthijsa de Ligta, ki je prejšnji teden po tednih namigovanj le pristal pri Juventusu. Ta je zanj odštel 75 milijonov evrov, 19-letni senzacionalni donedavni branilec Ajaxa pa je le eden v nizu odličnih nogometašev, ki jih je Raiola spravil v Torino.

Pred tem je to ob Ibrahimoviću storil tudi s Pavlom Nedvedom, Blaisejem Batuidijem in še nekaterimi, s tem pa začel med navijači Juventusa uživati prav poseben status. Ne verjamete? Poglejte, kakšen sprejem so mu pripravili prejšnji teden, ko so pričakovali najnovejšo nizozemsko okrepitev de Ligta …

Sprejem navijačev Juventusa za Mina Raiolo:

Ves svet se norčuje iz nove pričeske zvezdnika Arsenala

Arsenal je trenutno na pripravah v ZDA, v središču pozornosti pa se je znašel njegov najbolj plačani zvezdnik Mesut Özil. Ne zaradi tega, ker bi navdušil s kakšno izmed potez na igrišču, saj tega pri Londončanih v zadnjem času ne videvamo prav pogosto, ampak zaradi nove pričeske, ki si jo je omislil.

Ni trajalo dolgo, da so se iz njegove pričeske začeli norčevati, med prvimi, ki se je obregnil ob njo, pa je bil kar njegov soigralec Pierre-Emerick Aubameyang, ki ga je primerjal z zvezdnico ameriške ženske reprezentance Megan Rapinoe, ki je navduševala na nedavnem svetovnem prvenstvu, na katerem je Američanke popeljala do novega naslova svetovnih prvakinj. Poglejte, zakaj.

Pa še to, da ne boste mislili, da se mu je zmešalo. Özil se je tako pobarval, ker je izgubil stavo.

Nova pričeska Mesuta Özila:

New hair, new kit 💛



Tole je na Instagramu objavil Pierre-Emerick Aubameyang: