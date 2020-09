V Granadi ogorčeni: po Atleticu si jih je z grobo šalo privoščil še sponzor #video

Nogometaši Granade so v nedeljo v tretjem krogu španskega prvenstva doživeli ponižanje v Madridu, kjer jih je kar s 6:1 potolkel tamkajšnji Atletico našega Jana Oblaka, sol na rano pa jim je po debaklu nasul še njihov glavni sponzor Winamax Deportses s šaljivo objavo na Twitterju. Po odzivu jeznega in užaljenega vodstva kluba so objavo sicer umaknili, a je ta že postala viralna.

Podjetje Winimax Deportes, spletna platforma za poker in športne stave, je glavni sponzor španskega prvoligaša Granade, a to njihovega oddelka, ki skrbi za pojavnost znamke na družbenih medijih, ni ustavilo, da si ne bi nogometašev privoščili po sobotnem porazu proti Atleticu z 1:6.

Kaj so objavili?

Na tekmi, na kateri je dva gola zabil urugvajski prišlek iz Barcelone Luis Suarez, je blestel predvsem Oblakov soigralec Joao Felix, tudi strelec enega od šestih golov. Prav dobra predstava Portugalca je navdihnila šaljivce pri Winimaxu. Takole so "fotošopirali" njegov "toplotni odtis", grafični prikaz aktivnosti na igrišču.

“Winamax, patrocinador oficial del Granada”. pic.twitter.com/qdD8Los659 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) September 27, 2020

V klubu ogorčeni

V klubu niso bili navdušeni, takoj po objavi so zahtevali umik in javno opravičilo. "Granada zahteva takojšen umik žaljivega tvita, ki je nespoštljiv do kluba in njegovih navijačev," so zapisali v izjavi za javnost in obljubili, da bodo še naprej branili "ugled ustanove z 89-letno zgodovino".

Na ugled te ustanove so se v soboto požvižgali Atleti, veseli, da se je v najboljši luči končno pokazal tudi 20-letni portugalski napadalec, ki so ga ped začetkom lanske sezone iz Benfice pripeljali za 126 milijonov evrov. V svoji prvi sezoni v Španiji ni povsem prepričal navijačev Atletica, na 27 tekmah je zabil "le" šest golov.

Preberite še: