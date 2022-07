Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 86. letu starosti je umrl legendarni nemški nogometaš Uwe Seeler, so sporočili iz mesta Hamburg.

"Hamburg žaluje za Uwejem Seelerjem. Bil je prvi najboljši strelec bundeslige, umrl je v krogu svojih najdražjih," so sporočili iz drugega največjega nemškega mesta.

Seeler velja za velikana nemškega nogometa. Na klubskem prizorišču je med letoma 1953 in 1972 igral za HSV in na 476 tekmah dosegel 404 golov, za nemško reprezentanco je odigral 72 tekem in dosegel 43 zadetkov.

Bil je član "elfa", ki se je na svetovnem prvenstvu v Angliji 1966 prebil v finale in nato izgubil proti Angliji.