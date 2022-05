Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uefa je sporočila, da ruski klubi v prihodnji sezoni ne bodo smeli nastopati v ligi prvakov in preostalih evropskih tekmovanjih. Ruska ženska reprezentanca pa ne bo smela nastopiti na prihajajočem evropskem prvenstvu v Angliji.

Evropska nogometna zveza je že 28. februarja, nekaj dni po začetku ruske invazije na Ukrajino, suspendirala vse ruske ekipe v tej sezoni evropskih tekmovanj, zdaj pa je po zasedanju razširila sklop kazni tudi za prihodnje tekmovalno obdobje

"Ruski predstavniki ne bodo sodelovali v evropskih klubskih tekmovanjih prihodnjo sezono," se glasi kratka izjava za javnost Uefe. Čeprav se prepoved nastopanja nanaša na prihodnjo sezono, je Uefa dodala, da do nadaljnjega zaradi ruske invazije na Ukrajino ne bo razpravljala o povratku ruskih klubov v evropska klubska tekmovanja.

Uefa je potrdila, da ruska ženska reprezentanca ne bo nastopila na evropskem prvenstvu, ki bo med 6. in 31. julijem v Angliji. V skupini C jo bo nadomestila Portugalska, ki jo je Rusija premagala v dodatnih kvalifikacijah.

Aleksander Čeferin je minuli konec tedna sodeloval na dobrodelni akciji Hajduka za pomoč sirotam iz Ukrajine. Foto: Guliverimage Moška reprezentanca pa ne bo sodelovala v naslednji izvedbi lige narodov v sezoni 2022/23. V ligi B bo v skupini 2 avtomatsko zasedla četrto mesto in izpadla v ligo nižje na zadnjem 16. mestu v ligi B.

Ruska ženska reprezentanca aprila ni odigrala tekem kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Uefa bo vse prejšnje rezultate ruske ekipe razveljavila, skupina E pa se bo nadaljevala s petimi predstavniki. Prav tako ruska mlada reprezentanca ne bo sodelovala v nadaljevanju kvalifikacij za EP v skupini C. Tudi tam bodo rezultate mladih nogometašev razveljavili.

Dodatno se Ruska nogometna zveza ne bo smela potegovati za izvedbo evropskih prvenstev v letih 2028 in 2032. Tako v igri za EP leta 2028 ostajata Velika Britanija in Irska s skupno kandidaturo ter Turčija. Ta pa se z Italijo bori še za organizacijo prvenstva stare celine čez deset let.

Prepoved se nanaša tudi na vsa ostala klubska in reprezentančna tekmovanja v futsalu ter vsa tekmovanja v mlajših kategorijah za prihodnjo sezono.

"Izvršni odbor Uefe bo v pripravljenosti za sklicevanje naslednjih sestankov in sprejemanje nadaljnjih odločitev," so še zapisali pri Uefi.