Uefa razmišlja o novosti, ki bi razveselila slovenske klube

"Potrebujemo dovoljenje izvršnega odbora Uefe, imamo zeleno luč za predstavitev tretjega tekmovanja, s katerim bi število klubov v vseh evropskih tekmovanjih v sezoni 2021/22 dvignili na 96," je povedal prvi mož torinskega Juventusa in predsednik evropskega združenja nogometnih klubov (ECA) Andrea Agnelli.

Regarding the future of @UEFA Club Competitions, Andrea Agnelli informed members:



"Pending approval of the @UEFA ExCo, the 'green light' has been given to introduce a third competition, bringing the overall number of clubs to 96, as of the 2021/22 season" #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/W8tXL1pdsN